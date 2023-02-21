Левый берег Херсонщины: враг проводит паспортизацию населения

Хлань рассказал о действиях россиян на оккупированной части Херсона

На оккупированном левом берегу Херсонщины оккупанты проводят принудительную паспортизацию населения, а также заставляют людей переоформлять земельные участки и паи по российскому законодательству.

Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Людям говорят, если они в ближайшее время не получат российский паспорт, то не смогут переоформить свое имущество по российскому законодательству. Пока сроки не устанавливаются. Но пугают тем, что у кого не будет зарегистрирован дом, земельный участок или пай, то имущество будет изыматься в пользу россии. Фактически произойдет ограбление", — сказал Хлань.

По его словам, в конце 2022 года оккупанты заставляли переоформлять бизнес предпринимателей. В январе они произвели свою инвентаризацию.

"То имущество, которое находилось у предпринимателей, переписано. Сейчас не перерегистрированное имущество национализируется. Оккупанты воруют имущество бизнеса, вводят временные администрации, назначают указами новых руководителей и фактически происходит ограбление. Эта волна перекинулась на физлиц", — добавил Хлань.

Оккупанты рассказывают, как было и на правом берегу Херсона, что они здесь навсегда. Говорят, что будут обеспечивать проведение посевных работ. Уверяют об открытии правительственных кварталов и российских банков.

"Но мы уже видели, как их выгнали с правого берега, так выгоним и с левого. Херсонщина будет свободна", — добавил Хлань.

Напомним, оккупанты обстреливают правобережную Херсонщину зажигательными снарядами, что приводит к пожарам в частном секторе. За сутки 20 февраля в результате вражеских обстрелов есть погибшие.