Левый берег Херсонщины: враг проводит паспортизацию населения

Принудительная паспортизация и переоформление паев: ситуация на левобережье Херсона
На оккупированном левом берегу Херсонщины оккупанты проводят принудительную паспортизацию населения, а также заставляют людей переоформлять земельные участки и паи по российскому законодательству.
Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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"Людям говорят, если они в ближайшее время не получат российский паспорт, то не смогут переоформить свое имущество по российскому законодательству. Пока сроки не устанавливаются. Но пугают тем, что у кого не будет зарегистрирован дом, земельный участок или пай, то имущество будет изыматься в пользу россии. Фактически произойдет ограбление", — сказал Хлань.
По его словам, в конце 2022 года оккупанты заставляли переоформлять бизнес предпринимателей. В январе они произвели свою инвентаризацию.
"То имущество, которое находилось у предпринимателей, переписано. Сейчас не перерегистрированное имущество национализируется. Оккупанты воруют имущество бизнеса, вводят временные администрации, назначают указами новых руководителей и фактически происходит ограбление. Эта волна перекинулась на физлиц", — добавил Хлань.
Оккупанты рассказывают, как было и на правом берегу Херсона, что они здесь навсегда. Говорят, что будут обеспечивать проведение посевных работ. Уверяют об открытии правительственных кварталов и российских банков.
"Но мы уже видели, как их выгнали с правого берега, так выгоним и с левого. Херсонщина будет свободна", — добавил Хлань.
Напомним, оккупанты обстреливают правобережную Херсонщину зажигательными снарядами, что приводит к пожарам в частном секторе. За сутки 20 февраля в результате вражеских обстрелов есть погибшие.