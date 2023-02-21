Обстріл Херсона: Хлань розповів про ситуацію в регіоні

Хлань розповів про ситуацію на Херсонщині за 20 лютого

Окупанти обстрілюють правобережну Херсонщину запалювальними снарядами, що призводить до пожеж у приватному секторі. За добу 20 лютого внаслідок ворожих обстрілів є загиблі.

Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.



"За минулу добу окупанти 58 разів обстріляли правобережну частину Херсонщини з лівого тимчасово окупованого берега. Шість разів вони поцілили саме в Херсон. Звечора ворог почав використовувати запалювальні снаряди, які спричиняють велику кількість пожеж у приватному секторі", — сказав Хлань.

За його словами, за добу 20 лютого на Херсонщині загинуло дві людини.

Нагадаємо, за добу 19 лютого окупанти 75 разів завдали артилерійських ударів по регіону, в одному з сіл загинуло троє людей, восьмеро отримали поранення.

Начальник пресслужби тактичної групи "Грім", капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук розповів про ситуацію на лівому березі Херсонської області. За його словами, там продовжується "віджим" житлових приміщень, грабунки, зникнення людей, зґвалтування, кіднепінг і тому подібні речі.