Обстріл Херсона: Хлань розповів про ситуацію в регіоні

Херсон обстрілюють запалювальними снарядами: ситуація в регіоні за добу
Окупанти обстрілюють правобережну Херсонщину запалювальними снарядами, що призводить до пожеж у приватному секторі. За добу 20 лютого внаслідок ворожих обстрілів є загиблі.
Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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"За минулу добу окупанти 58 разів обстріляли правобережну частину Херсонщини з лівого тимчасово окупованого берега. Шість разів вони поцілили саме в Херсон. Звечора ворог почав використовувати запалювальні снаряди, які спричиняють велику кількість пожеж у приватному секторі", — сказав Хлань.
За його словами, за добу 20 лютого на Херсонщині загинуло дві людини.
Нагадаємо, за добу 19 лютого окупанти 75 разів завдали артилерійських ударів по регіону, в одному з сіл загинуло троє людей, восьмеро отримали поранення.
Начальник пресслужби тактичної групи "Грім", капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук розповів про ситуацію на лівому березі Херсонської області. За його словами, там продовжується "віджим" житлових приміщень, грабунки, зникнення людей, зґвалтування, кіднепінг і тому подібні речі.