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Пристайко розповів, які шанси має Україна, щоб отримати винищувачі Typhoon

4 березня 2023 16:57
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Вадим Пристайко
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Процес передачі Україні сучасних танків також зрушив з місця завдяки позиції Британії. Аналогічний процес відбувається зараз з винищувачами.

Про це розповів надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю "Донбас.Реалії"

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"Я думаю, що коли Британія каже про те, що ми можемо отримати лише в мирний час — це, до певного рівня, спроба бути відвертими у спілкуванні і, щобільше, (зусилля. — Ред.) не лякати сильно союзників. Тобто намагатися, як Британія це часто робить в НАТО, сприяти формуванню консенсусу", — сказав Пристайко.

Він пояснив, що для функціонування такої складної техніки, як винищувачі, Україні необхідні підготовлені пілоти та техніки, що вимагає взаємодії багатьох союзників по НАТО.

Посол нагадав, що процес передачі Україні сучасних танків також зрушив з місця завдяки позиції Великої Британії.

"Так само було, до речі, з танками — це був проривний момент, коли було необхідно зсунути небажання всіх інших союзників. І, якщо ви пам’ятаєте, попри те, що оголошення було зроблено, саме офіційне підтвердження прем'єр-міністром (Ріші Сунаком. — Ред.) забрало майже тиждень — для того, щоб він офіційно це повторив", — нагадав Пристайко.

Він висловив думку, що аналогічний процес, що й з танками, відбувається зараз з винищувачами.

"У цей час британці намагалися переконати всіх інших союзників, що є два варіанти: або Британія йде сама з цим оголошенням і пробиває цей пролом, в який мають зайти усі інші, або усі разом, як один фронт, як НАТО, зробимо цей дуже важливий крок. Цього разу Британія була успішна. Я думаю, той самий процес відбувається зараз з винищувачами", — наголосив посол.

Нагадаємо, Україна отримає сучасні британські винищувачі Typhoon. Однак станеться це вже після завершення війни.

Також ми писали, глава українського МЗС Дмитро Кулеба висловив впевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено. Однак на це потрібен час.

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