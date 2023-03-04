Пристайко рассказал, какие шансы у Украины, чтобы получить истребители Typhoon

Вадим Пристайко

Процесс передачи Украине современных танков также двинулся с места благодаря позиции Британии. Аналогичный процесс происходит сейчас с истребителями.

Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью "Донбасс.Реалии".

Истребители Eurofighter для Украины

"Я думаю, что когда Британия говорит о том, что мы можем получить только в мирное время — это, до определенного уровня, попытка быть откровенными в общении и, больше, (усилия. — Ред.) не пугать сильно союзников. То есть пытаться, как Британия это часто делает в НАТО, способствовать формированию консенсуса", — сказал Пристайко.

Он объяснил, что для работы такой сложной техники, как истребители, Украине необходимы подготовленные пилоты и техники, требующие взаимодействия многих союзников по НАТО.

Посол напомнил, что процесс передачи Украине современных танков также сдвинулся с места благодаря позиции Великобритании.

"Так же было, кстати, с танками — это был прорывной момент, когда необходимо было сдвинуть нежелание всех других союзников. И, если вы помните, несмотря на то, что объявление было сделано, именно официальное подтверждение премьер-министром ( Риши Сунаком. — Ред.) забрало почти неделю — для того, чтобы он официально это повторил", — напомнил Пристайко.

Он выразил мнение, что аналогичный процесс, как и с танками, происходит сейчас с истребителями.

"В это время британцы пытались убедить всех других союзников, что есть два варианта: либо Великобритания идет сама с этим объявлением и пробивает эту брешь, в которую должны зайти все остальные, либо все вместе, как один фронт, как НАТО, сделаем этот очень важный В этот раз Британия была успешна. Я думаю, тот же процесс происходит сейчас с истребителями", — подчеркнул посол.

Напомним, Украина получит современные британские истребители Typhoon. Однако произойдет это уже после завершения войны.

Также мы писали, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что вопрос предоставления Украине истребителей будет решен. Однако на это нужно время.