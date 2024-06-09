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Прицільне влучання СБУ — скільки ворожої техніки та окупантів втратила РФ за тиждень

9 червня 2024 06:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Скільки ворожої техніки та окупантів знищили бійці СБУ за тиждень — перелік
Бійці СБУ нищать ворожу військову техніку. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Спецпризначенці Служби безпеки України ліквідували дев'ять ворожих танків, чотири системи протиповітряної оборони та понад 210 російських окупантів. Допомогли їм у цьому ударні дрони.

Відповідне відео майстерної роботи СБУ опублікувала в Facebook у суботу, 8 червня.

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Так, за тиждень бійці СБУ за допомогою ударних дронів та інших засобів ураженні ліквідували:

  • дев'ять танків;
  • 13 ББМ;
  • 24 артсистем і РСЗВ;
  • чотири системи ППО;
  • 167 автомобілів;
  • чотири БпЛА;
  • 16 антен зв’язку та одну автоматичну систему спостереження;
  • три човни;
  • 94 ворожі позиції та укріплення;
  • два склади з боєприпасами;
  • 212 російських військових.

Нагадаємо, що спецпризначенці СБУ показали, як нищать російську техніку на полі бою та які засоби для цього використовують.

Також нещодавно Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію в тимчасово окупованому Криму. Бійці знищили логістику ворога, яка забезпечує життєдіяльність його військ на півострові.

Додамо, що не відстає від СБУ і 3-тя штурмова бригада, яка не менш вражає нищівними ударами по ворогу. Зокрема в Харківській області, де бійці ліквідували ворожі БМП, протитанкову гармату "Рапіра" та багато піхотинців.

війна в Україні
військова техніка
ліквідація
окупанти
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СБУ
атака
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