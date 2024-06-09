Скільки ворожої техніки та окупантів знищили бійці СБУ за тиждень — перелік

Прицільне влучання СБУ — скільки ворожої техніки та окупантів втратила РФ за тиждень
Спецпризначенці Служби безпеки України ліквідували дев'ять ворожих танків, чотири системи протиповітряної оборони та понад 210 російських окупантів. Допомогли їм у цьому ударні дрони.
Відповідне відео майстерної роботи СБУ опублікувала в Facebook у суботу, 8 червня.
Скільки бійці СБУ знищили військової техніки РФ та особового складу
Так, за тиждень бійці СБУ за допомогою ударних дронів та інших засобів ураженні ліквідували:
- дев'ять танків;
- 13 ББМ;
- 24 артсистем і РСЗВ;
- чотири системи ППО;
- 167 автомобілів;
- чотири БпЛА;
- 16 антен зв’язку та одну автоматичну систему спостереження;
- три човни;
- 94 ворожі позиції та укріплення;
- два склади з боєприпасами;
- 212 російських військових.
Нагадаємо, що спецпризначенці СБУ показали, як нищать російську техніку на полі бою та які засоби для цього використовують.
Також нещодавно Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію в тимчасово окупованому Криму. Бійці знищили логістику ворога, яка забезпечує життєдіяльність його військ на півострові.
Додамо, що не відстає від СБУ і 3-тя штурмова бригада, яка не менш вражає нищівними ударами по ворогу. Зокрема в Харківській області, де бійці ліквідували ворожі БМП, протитанкову гармату "Рапіра" та багато піхотинців.
Читайте Новини.LIVE!