Скільки ворожої техніки та окупантів знищили бійці СБУ за тиждень — перелік

Бійці СБУ нищать ворожу військову техніку. Фото: скриншот

Спецпризначенці Служби безпеки України ліквідували дев'ять ворожих танків, чотири системи протиповітряної оборони та понад 210 російських окупантів. Допомогли їм у цьому ударні дрони.

Відповідне відео майстерної роботи СБУ опублікувала в Facebook у суботу, 8 червня.

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Так, за тиждень бійці СБУ за допомогою ударних дронів та інших засобів ураженні ліквідували:

дев'ять танків;

13 ББМ;

24 артсистем і РСЗВ;

чотири системи ППО;

167 автомобілів;

чотири БпЛА;

16 антен зв’язку та одну автоматичну систему спостереження;

три човни;

94 ворожі позиції та укріплення;

два склади з боєприпасами;

212 російських військових.

Нагадаємо, що спецпризначенці СБУ показали, як нищать російську техніку на полі бою та які засоби для цього використовують.

Також нещодавно Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію в тимчасово окупованому Криму. Бійці знищили логістику ворога, яка забезпечує життєдіяльність його військ на півострові.

Додамо, що не відстає від СБУ і 3-тя штурмова бригада, яка не менш вражає нищівними ударами по ворогу. Зокрема в Харківській області, де бійці ліквідували ворожі БМП, протитанкову гармату "Рапіра" та багато піхотинців.