Сколько вражеской техники и оккупантов уничтожили бойцы СБУ за неделю — список

Бойцы СБУ уничтожают вражескую военную технику. Фото: скриншот

Спецназовцы Службы безопасности Украины ликвидировали девять вражеских танков, четыре системы противовоздушной обороны и более 210 российских оккупантов. Помогли им в этом ударные дроны.

Соответствующее видео мастерской работы СБУ опубликовала в Facebook в субботу, 8 июня.

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Так, через неделю бойцы СБУ с помощью ударных дронов и других средств поражения ликвидировали:

девять танков;

13 ББМ;

24 артсистем и РСЗО;

четыре системы ПВО;

167 автомобилей;

четыре БпЛА;

16 антенн связи и одну автоматическую систему наблюдения;

три лодки;

94 вражеские позиции и укрепления;

два склада с боеприпасами;

212 российских военных.

Напомним, что спецназовцы СБУ показали, как уничтожают российскую технику на поле боя и какие средства для этого используют.

Также недавно Силы обороны совместно с СБУ провели несколькодневную операцию во временно оккупированном Крыму. Бойцы уничтожили логистику врага, обеспечивающую жизнедеятельность его войск на полуострове.

Добавим, что не отстает от СБУ и 3-я штурмовая бригада, не менее поражающая сокрушительными ударами по врагу. В частности, в Харьковской области, где бойцы ликвидировали вражеские БМП, противотанковую пушку "Рапира" и многие пехотинцы.