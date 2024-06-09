Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Прицельное попадание СБУ — сколько вражеской техники и оккупантов потеряла РФ за неделю arrow

Прицельное попадание СБУ — сколько вражеской техники и оккупантов потеряла РФ за неделю

9 июня 2024 06:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сколько вражеской техники и оккупантов уничтожили бойцы СБУ за неделю — список
Бойцы СБУ уничтожают вражескую военную технику. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Спецназовцы Службы безопасности Украины ликвидировали девять вражеских танков, четыре системы противовоздушной обороны и более 210 российских оккупантов. Помогли им в этом ударные дроны.

Соответствующее видео мастерской работы СБУ опубликовала в Facebook в субботу, 8 июня.

Читайте также:

Сколько бойцы СБУ уничтожили военной техники РФ и личного состава

Так, через неделю бойцы СБУ с помощью ударных дронов и других средств поражения ликвидировали:

  • девять танков;
  • 13 ББМ;
  • 24 артсистем и РСЗО;
  • четыре системы ПВО;
  • 167 автомобилей;
  • четыре БпЛА;
  • 16 антенн связи и одну автоматическую систему наблюдения;
  • три лодки;
  • 94 вражеские позиции и укрепления;
  • два склада с боеприпасами;
  • 212 российских военных.

Напомним, что спецназовцы СБУ показали, как уничтожают российскую технику на поле боя и какие средства для этого используют.

Также недавно Силы обороны совместно с СБУ провели несколькодневную операцию во временно оккупированном Крыму. Бойцы уничтожили логистику врага, обеспечивающую жизнедеятельность его войск на полуострове.

Добавим, что не отстает от СБУ и 3-я штурмовая бригада, не менее поражающая сокрушительными ударами по врагу. В частности, в Харьковской области, где бойцы ликвидировали вражеские БМП, противотанковую пушку "Рапира" и многие пехотинцы.

война в Украине
военная техника
ликвидация
оккупанты
обстрелы
СБУ
атака
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина