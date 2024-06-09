Сколько вражеской техники и оккупантов уничтожили бойцы СБУ за неделю — список

Прицельное попадание СБУ — сколько вражеской техники и оккупантов потеряла РФ за неделю
Спецназовцы Службы безопасности Украины ликвидировали девять вражеских танков, четыре системы противовоздушной обороны и более 210 российских оккупантов. Помогли им в этом ударные дроны.
Соответствующее видео мастерской работы СБУ опубликовала в Facebook в субботу, 8 июня.
Сколько бойцы СБУ уничтожили военной техники РФ и личного состава
Так, через неделю бойцы СБУ с помощью ударных дронов и других средств поражения ликвидировали:
- девять танков;
- 13 ББМ;
- 24 артсистем и РСЗО;
- четыре системы ПВО;
- 167 автомобилей;
- четыре БпЛА;
- 16 антенн связи и одну автоматическую систему наблюдения;
- три лодки;
- 94 вражеские позиции и укрепления;
- два склада с боеприпасами;
- 212 российских военных.
Напомним, что спецназовцы СБУ показали, как уничтожают российскую технику на поле боя и какие средства для этого используют.
Также недавно Силы обороны совместно с СБУ провели несколькодневную операцию во временно оккупированном Крыму. Бойцы уничтожили логистику врага, обеспечивающую жизнедеятельность его войск на полуострове.
Добавим, что не отстает от СБУ и 3-я штурмовая бригада, не менее поражающая сокрушительными ударами по врагу. В частности, в Харьковской области, где бойцы ликвидировали вражеские БМП, противотанковую пушку "Рапира" и многие пехотинцы.
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