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Третя штурмова вибиває росіян з Харківщини — бійці показали вражаюче відео

8 червня 2024 19:57
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
3 ОШБр завдає ударів по росіянах на Харківщині
Вибух на позиції російських окупантів. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Третя штурмова бригада продовжує завдавати нищівних ударів по ворогу на Харківщині. Цього разу українські воїни знищили ворожі бойові машини піхоти, протитанкову гармату "Рапіра" та багато піхотинців.

Відео вдалої роботи по ворогу оприлюднили бійці підрозділу "Revenge group" у суботу, 8 червня.

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"Це новий заміс із російської піхоти, їхньої зброї й броні на Харківщині", — говориться у повідомленні. 

Бійці розповіли, що за допомогою БпЛА їм вдалося вистежити пересування ворожих БМП та іншої військової техніки. 

Після цього вони запустили FPV-дрони і знищили три одиниці техніки. Окрім того, було знищено протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра".

Нагадаємо, раніше бійці 3-ї ОШБр показали, як професійно знищують окупантів та не дозволяють їм закріпитися.

Також не так давно боєць підрозділу з позивним "Амон" висловив свою думку щодо того, аби на фронт мобілізували 20-річних, тому що, вони не мають дітей та дружин.

Україна
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штурмова бригада
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