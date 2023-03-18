Притула показав, як куплені на донати безпілотники знищили російські зенітні комплекси
Українські дрони-камікадзе, куплені за донати українців, знищили два зенітно-ракетні комплекси рф "Тор-2М". Ці ЗРК були створені спеціально для протидії безпілотникам.
Про це відомий волонтер Сергій Притула повідомив на своєму Telegram-каналі.
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Українські дрони проти російських зеніток
Притула опублікував у Telegram відеозапис атаки українських безпілотників-камікадзе на позиції російських зенітно-ракетних комплексів.
На відео можна помітити атаки дронів RAM II на відразу два ЗРК армії окупантів.
Донати для перемоги
Сергій Притула наголосив, що ці зенітні комплекси "Тор-2М" були спроєктовані спеціально для того, аби полювати на дрони-камікадзе.
Ці дрони, зазначив відомий волонтер, були куплені на донати українців. Він додав, що це лише дозволена частина відеосвідчень успішної роботи військової техніки, придбаної на народні гроші.
Нагадаємо, що ще в січні Сергій Притула повідомив, що за донати українців "на помсту" вдалося придбати 142 бойові дрони. Серед них — 50 БпЛА, здатних летіти на 800 км, 50 — на 30 км і 42 — на 200 км.
Фото: "Українська правда"