Притула показал, как купленные на донаты беспилотники уничтожили российские зенитные комплексы

Волонтер Сергей Притула

Украинские дроны-камикадзе, купленные за донаты украинцев, уничтожили два зенитно-ракетных комплекса рф "Тор-2М". Эти ЗРК были созданы специально для противодействия беспилотникам.

Об этом известный волонтер Сергей Притула сообщил на своем Telegram-канале.

Украинские дроны против российских зениток

Притула опубликовала в Telegram видеозапись атаки украинских беспилотников-камикадзе на позиции российских зенитно-ракетных комплексов.

На видео можно заметить атаки дронов RAM II на сразу два ЗРК армии окупантов.

Донаты для победы

Сергей Притула подчеркнул, что эти зенитные комплексы Тор-2М были спроектированы специально для того, чтобы охотиться на дроны-камикадзе.

Эти дроны, отметил известный волонтер, были куплены на донаты украинцев. Он добавил, что это лишь разрешенная часть видеосвидетельств успешной работы военной техники, приобретенной на народные деньги.

Напомним, что еще в январе Сергей Притула сообщил, что за донаты украинцев "на месть" удалось приобрести 142 боевых дрона. Среди них – 50 БпЛА способных лететь на 800 км, 50 – на 30 км и 42 – на 200 км.

Фото: "Украинская правда"