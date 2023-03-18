Притула показал, как купленные на донаты беспилотники уничтожили российские зенитные комплексы
Украинские дроны-камикадзе, купленные за донаты украинцев, уничтожили два зенитно-ракетных комплекса рф "Тор-2М". Эти ЗРК были созданы специально для противодействия беспилотникам.
Об этом известный волонтер Сергей Притула сообщил на своем Telegram-канале.
-
Зеленский объявил новые санкции против россии и ее иранских и сирийских приспешников
-
В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7: есть погибшие
-
Луческу оправдался за домашнее поражение от "Зари"
-
В Подмосковье снова мощный пожар: где загорелось на этот раз
-
Шкарлет написал заявление об отставке с ошибкой в своей фамилии
-
Верещук обратилась к российскому омбудсмену: какие условия она предлагает
-
В Броварах девушку пытались изнасиловать в туалете торгового центра
-
Участники 28-й Украинской антарктической экспедиции отправились на станцию "Академик Вернадский"
-
Украина будет осуществлять оборонные закупки по стандартам НАТО
-
Российские интернет-тролли в Twitter вбрасывали фейки о железнодорожной катастрофе в США
Украинские дроны против российских зениток
Притула опубликовала в Telegram видеозапись атаки украинских беспилотников-камикадзе на позиции российских зенитно-ракетных комплексов.
На видео можно заметить атаки дронов RAM II на сразу два ЗРК армии окупантов.
Донаты для победы
Сергей Притула подчеркнул, что эти зенитные комплексы Тор-2М были спроектированы специально для того, чтобы охотиться на дроны-камикадзе.
Эти дроны, отметил известный волонтер, были куплены на донаты украинцев. Он добавил, что это лишь разрешенная часть видеосвидетельств успешной работы военной техники, приобретенной на народные деньги.
Напомним, что еще в январе Сергей Притула сообщил, что за донаты украинцев "на месть" удалось приобрести 142 боевых дрона. Среди них – 50 БпЛА способных лететь на 800 км, 50 – на 30 км и 42 – на 200 км.
Фото: "Украинская правда"