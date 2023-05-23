"Привіт із Бахмута": на Бєлгородщині помітили красномовний напис

Збройні сили України Фото: Reuters

На Бєлгородщині було знято відео невідомими озброєними людьми, які знаходилися на напівзруйнованому прикордонному пункті Росії. На записі видно чоловіків, одягнених в українську військову форму, котрі позували на тлі стіни з написом "Привіт із Бахмута".

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Читайте також:

Напис на стіні

На відео можна побачити озброєну людину, одягнену у військову форму України, яка вільно переміщається територією. На стіні напівзруйнованого прикордонного пункту читається напис "привіт з Бахмута".

Зображені на відео особи залишаються невідомими, і їхня ідентифікація потребує додаткових розслідувань. Проте ця ситуація вказує на наявність несанкціонованої активності поблизу кордону між Бєлгородською областю та Україною.

Нагадаємо, що генерал Сполучених Штатів Америки у відставці колишній командувач сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг заявив, що вибухи в Бєлгородській області можуть бути спеціально сплановані обманними операціями. Або інакше — продовженням бойових дій перед українським наступом.