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"Привіт із Бахмута": на Бєлгородщині помітили красномовний напис

23 травня 2023 14:16
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Привіт із Бахмута": на Бєлгородщині помітили красномовний напис
Збройні сили України Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Бєлгородщині було знято відео невідомими озброєними людьми, які знаходилися на напівзруйнованому прикордонному пункті Росії. На записі видно чоловіків, одягнених в українську військову форму, котрі позували на тлі стіни з написом "Привіт із Бахмута".

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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Напис на стіні

На відео можна побачити озброєну людину, одягнену у військову форму України, яка вільно переміщається територією. На стіні напівзруйнованого прикордонного пункту читається напис "привіт з Бахмута".

Зображені на відео особи залишаються невідомими, і їхня ідентифікація потребує додаткових розслідувань. Проте ця ситуація вказує на наявність несанкціонованої активності поблизу кордону між Бєлгородською областю та Україною.

Нагадаємо, що генерал Сполучених Штатів Америки у відставці колишній командувач сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг заявив, що вибухи в Бєлгородській області можуть бути спеціально сплановані обманними операціями. Або інакше — продовженням бойових дій перед українським наступом.

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