Вооруженные силы Украины. Фото: Reuters

В Белгородской области было снято видео неизвестными вооруженными людьми, которые находились на полуразрушенном пограничном пункте России. На записи видно мужчин, одетых в украинскую военную форму, которые позировали на фоне стены с надписью "Привет из Бахмута".

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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Надпись на стене

На видео можно увидеть вооруженного человека, одетого в военную форму Украины, который свободно перемещается по территории. В то же время, на стене полуразрушенного пограничного пункта читается надпись "привет из Бахмута".

Изображенные на видео лица остаются неизвестными, и их идентификация требует дополнительных расследований. Однако данная ситуация указывает на наличие несанкционированной активности вблизи границы между Белгородской областью и Украиной.

Напомним, что генерал Соединенных Штатов Америки в отставке бывший командующий сухопутными силами США в Европе Марк Гертлинг заявил, что взрывы в Белгородской области могут быть специально спланированы обманными операциями. Или в противном случае — продолжением боевых действий перед украинским наступлением.