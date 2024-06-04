Дрони ДПСУ вдарили по окупантах на Харківщині

Пожежа в знищеному будинку внаслідок удару дроном. Фото: скриншот

Українські прикордонники бригади "Гвардії наступу "Сталевий кордон" вдарили дроном-камікадзе по будівлі, де засіли російські війська. Маневр відбувся на Харківському напрямку.

Ефектні кадри роботи підрозділу показали в пресслужбі ДПСУ у вівторок, 4 червня.

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На опублікованих кадрах видно, що місце розташування ворога видав один з російських солдатів, який забіг у будівлю. Після чого туди залетів дрон.

"Принесли запальний настрій у будівлю з російськими окупантами на Харківському напрямку", — повідомляють прикордонники, та додають, що втрати ворога продовжують уточнюватись.

Дрони на фронті — останні новини

Нагадаємо, раніше на Вовчанському напрямку український дрон зупинив російську техніку біля міста.

В Третій штурмовій бригаді показали ефективну роботу FPV-дронів проти російської артилерії, знищивши дві гармати та живу силу ворога.

А дрони розробки Служби безпеки України знищили в тимчасово окупованому Криму російську радарну станцію "Небо СВУ", вартістю у 100 мільйонів доларів.