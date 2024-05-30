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Бійці Азову показали кадри знищення російської піхоти й техніки

30 травня 2024 18:17
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Бійці Азову показали кадри знищення російської піхоти й техніки
Російська вантажівка на прицілі українського дрона. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Українські військові продовжують завдавати втрат російським окупантам. Бійці полку"Азов" показали відео, на якому зафіксовано, як дрони знищили ворожу піхоту та техніку.

Про це повідомила пресслужба полку "Азов" у Telegram в четвер, 30 травня. 

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"Дороги Кремінського напрямку під контролем FPV-дронів 12-ї бригади "Азов", — підкреслили військові.

В "Азов" зазначили, що боротьба з логістикою ворога є пріоритетною задачею для воїнів РУБпАК. За допомогою FPV-дронів вони ефективно уражають рухомі цілі, тим самим зберігаючи боєприпаси інших вогневих засобів бригади.

У новому відео від РУБпАК 12-ї бригади "Азов" можна побачити точні удари по ворожій піхоті, автотранспорту, бронетехніці та іншій техніці.

Нещодавно Держприкордонслужба оприлюднила відео, де військовим вдалося ліквідувати ворожу БМП-2 та уразити укриття окупантів. 

Також прикордонники розбили позиції окупантів на півдні України за допомогою FPV-дронів.

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