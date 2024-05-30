Бійці Азову показали кадри знищення російської піхоти й техніки

Російська вантажівка на прицілі українського дрона. Фото: скриншот

Українські військові продовжують завдавати втрат російським окупантам. Бійці полку"Азов" показали відео, на якому зафіксовано, як дрони знищили ворожу піхоту та техніку.

Про це повідомила пресслужба полку "Азов" у Telegram в четвер, 30 травня.

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Знищення окупантів

"Дороги Кремінського напрямку під контролем FPV-дронів 12-ї бригади "Азов", — підкреслили військові.

В "Азов" зазначили, що боротьба з логістикою ворога є пріоритетною задачею для воїнів РУБпАК. За допомогою FPV-дронів вони ефективно уражають рухомі цілі, тим самим зберігаючи боєприпаси інших вогневих засобів бригади.

У новому відео від РУБпАК 12-ї бригади "Азов" можна побачити точні удари по ворожій піхоті, автотранспорту, бронетехніці та іншій техніці.

Нещодавно Держприкордонслужба оприлюднила відео, де військовим вдалося ліквідувати ворожу БМП-2 та уразити укриття окупантів.

Також прикордонники розбили позиції окупантів на півдні України за допомогою FPV-дронів.