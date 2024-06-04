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"Привет" с огоньком — пограничники в Харьковской области уничтожили здание, где засели оккупанты

4 июня 2024 12:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Дроны ГПСУ ударили по оккупантам в Харьковской области
Пожар в уничтоженном доме в результате удара дроном. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские пограничники бригады "Гвардии наступления "Стальная граница" ударили дроном-камикадзе по зданию, где засели российские войска. Маневр состоялся на Харьковском направлении.

Эффектные кадры работы подразделения показали в пресс-службе ГПСУ во вторник, 4 июня.

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На опубликованных кадрах видно, что место расположения врага выдал один из российских солдат, забежавший в здание. После чего туда залетел дрон.

"Принесли воспалительное настроение в здание с российскими оккупантами на Харьковском направлении", — сообщают пограничники, добавляя, что потери врага продолжают уточняться.

Дроны на фронте — последние новости

Напомним, ранее на Волчанском направлении украинский дрон остановил российскую технику возле города.

В Третьей штурмовой бригаде показали эффективную работу FPV-дронов против российской артиллерии, уничтожив две пушки и живую силу врага.

А дроны разработки Службы безопасности Украины уничтожили во временно оккупированном Крыму российскую радарную станцию "Небо СВУ" стоимостью 100 миллионов долларов.

Украина
российские войска
война в Украине
пограничники
дроны
Харьковская область
ГПСУ

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