Приїзд "вагнерівців" до Білорусі є дуже негативним сигналом для НАТО, — Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда виступає на пресконференції. Фото: google.com

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував переміщення найманців приватної військової компанії "Вагнер" до Білорусі. За його словами, це "дуже негативний сигнал" для Польщі та інших країн Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє Polsat News.

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Коментар Анджея Дуди

"Ми бачимо, що відбувається на Сході. Йде фактична передислокація російських військ, ПВК "Вагнер", до Білорусі разом з її головою Євгеном Пригожиним. Це дуже негативні сигнали для нас, які ми хочемо донести до наших союзників", — зазначив президент Польщі.

Дуда також планує підняти це питання під час консультацій у Гаазі перед самітом НАТО і запропонувати подальше посилення східного флангу Північноатлантичного альянсу.

Що відомо про переїзд "вагнерівців" до Білорусі

Нагадаємо, що приїзд Євгена Пригожина та його найманців до Білорусі викликало занепокоєння серед сусідніх країн Балтії. Вони закликали посилити безпеку НАТО.

Також ми писали, що російські військові, які перебувають на війні в Україні, підтримують заколот Євгена Пригожина та вважають, що йому потрібно дійти до Кремля. Окупанти вже втомились воювати.

Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому вдалось вмовити російського диктатора Володимира Путіна "не знищувати Пригожина". Він наголосив, що поганий мир кращий за будь-яку війну.