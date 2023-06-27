Приезд "вагнеровцев" в Беларусь очень негативный сигнал для НАТО, — Дуда

Президент Польши Анджей Дуда выступает на пресс-конференции. Фото: google.com

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал перемещение наемников частной военной компании "Вагнер" в Беларусь. По его словам, это "очень отрицательный сигнал" для Польши и других стран Североатлантического альянса.

Об этом сообщает Polsat News.

Читайте также:

Комментарий Анджея Дуды

"Мы видим, что происходит на Востоке. Идет фактическая передислокация российских войск, ПВК "Вагнер", в Беларусь вместе с ее председателем Евгением Пригожиным. Это очень негативные сигналы для нас, которые мы хотим донести до наших союзников", — отметил президент Польши.

Дуда также планирует поднять этот вопрос во время консультаций в Гааге перед саммитом НАТО и предложить дальнейшее усиление восточного фланга Североатлантического альянса.

Что известно о переезде "вагнеровцев" в Беларусь

Напомним, что приезд Евгения Пригожина и его наемников в Беларусь вызвало беспокойство среди соседних стран Балтии. Они призвали к усилению безопасности НАТО.

Также мы писали, что находящиеся на войне в Украине российские военные поддерживают мятеж Евгения Пригожина и считают, что ему нужно дойти до Кремля. Оккупанты уже устали воевать.

Добавим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему удалось уговорить российского диктатора Владимира Путина "не уничтожать Пригожина". Он подчеркнул, что плохой мир лучше любой войны.