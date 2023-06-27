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"Пусть на Кремль идут": окупант обговорює з дружиною заколот бійців ПВК "Вагнера"

27 червня 2023 20:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Пусть на Кремль идут": окупант обговорює з дружиною заколот бійців ПВК "Вагнера"
Бійці ПВК "Вагнер". Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські військові, які перебувають на війні в Україні підтримують заколот Євгена Пригожина та вважають, що йому потрібно дійти до Кремля. Окупанти вже втомились воювати.

Про це йдеться у черговій перехопленій розмові окупантів Головним управлінням розвідки.

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Перехоплена розмова

— Звичайно, ти не знаєш ще, що в нас тут відбивається... — каже дружина окупанта.

— Про "Вагнера"? — уточнює загарбник.

— Ну, так! — відповідає жінка.

— Молодці, — задоволено каже військовий РФ.

— Вже сказали тобі? — питає дружина.

— Так! Молодці, нехай на Кремль йдуть, нах*й, під*ра цього, Путіна, х*ярть, — каже окупант.

— Відх*ярять... Громадянська війна зараз почнеться, — перелякано розповідає дружина.

— Ну, давно пора. Всіх за*бало це, — спокійно відповідає загарбник.

— Ростов зайняли вони там, колони авто, взагалі просто. Танки прямо в місті — Ростов, Вороніж... Ну, коротше, і ось виступ Пригожина. Він каже: "Якщо Шойгу не прийде на перемовини, я їду прямо в Москву", — розповідає дружина своєму чоловіку-окупанту.

— Та й давно пора! Я тільки навпаки підтримую. Молодець Пригожин, — висловив свою позицію військовий російської армії.

— А там всі, розумієш, там всі їх бояться! Навіть поліція, коротше, всі військові. Вони складають зброю прямо перед ними. Вони навіть не намагаються вступити з ними в бій, — схвильовано каже жінка.

— Зараз захватять всі частини, аеродроми, бл*, і п*здець Путіну, — каже окупант.

— І що буде? П*здець Росії? — дуже стривожено питає його дружина і важко зітхає.

— Бл*, а Путін ніби, п*здець щось зробив для Росії, — розлючено каже загарбник.

— Та розумієш, тут люди зараз розколються на два табори в своїй країні. Це буде громадянська війна. П*здець, всі хвилюються, взагалі п*здець повний! "Що відбувається... Ой, що буде..." — говорить жінка.

— Скажи: "Нам усім — п*здець!" — ось що буде! — рекомендує її чоловік. 

— А що, бл*, Шойгу боїться з цим Пригожиним зустрітись? — питає дружина.

— Звичайно, боїться бл*. МЧС-ник *бучий, — обзиває міністра оборони окупант.

Нагадаємо, нещодавно ГУР опублікувало розмову, де окупанти все частіше скаржаться на командування, умови та намагаються втекти з позицій всіма способами. Так, росіяни навіть ламають собі руки та ноги, аби їх відвезли в госпіталь, якомога далі від бойових дій.

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