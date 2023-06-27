"Пусть на Кремль идут": окупант обговорює з дружиною заколот бійців ПВК "Вагнера"
Російські військові, які перебувають на війні в Україні підтримують заколот Євгена Пригожина та вважають, що йому потрібно дійти до Кремля. Окупанти вже втомились воювати.
Про це йдеться у черговій перехопленій розмові окупантів Головним управлінням розвідки.
Перехоплена розмова
— Звичайно, ти не знаєш ще, що в нас тут відбивається... — каже дружина окупанта.
— Про "Вагнера"? — уточнює загарбник.
— Ну, так! — відповідає жінка.
— Молодці, — задоволено каже військовий РФ.
— Вже сказали тобі? — питає дружина.
— Так! Молодці, нехай на Кремль йдуть, нах*й, під*ра цього, Путіна, х*ярть, — каже окупант.
— Відх*ярять... Громадянська війна зараз почнеться, — перелякано розповідає дружина.
— Ну, давно пора. Всіх за*бало це, — спокійно відповідає загарбник.
— Ростов зайняли вони там, колони авто, взагалі просто. Танки прямо в місті — Ростов, Вороніж... Ну, коротше, і ось виступ Пригожина. Він каже: "Якщо Шойгу не прийде на перемовини, я їду прямо в Москву", — розповідає дружина своєму чоловіку-окупанту.
— Та й давно пора! Я тільки навпаки підтримую. Молодець Пригожин, — висловив свою позицію військовий російської армії.
— А там всі, розумієш, там всі їх бояться! Навіть поліція, коротше, всі військові. Вони складають зброю прямо перед ними. Вони навіть не намагаються вступити з ними в бій, — схвильовано каже жінка.
— Зараз захватять всі частини, аеродроми, бл*, і п*здець Путіну, — каже окупант.
— І що буде? П*здець Росії? — дуже стривожено питає його дружина і важко зітхає.
— Бл*, а Путін ніби, п*здець щось зробив для Росії, — розлючено каже загарбник.
— Та розумієш, тут люди зараз розколються на два табори в своїй країні. Це буде громадянська війна. П*здець, всі хвилюються, взагалі п*здець повний! "Що відбувається... Ой, що буде..." — говорить жінка.
— Скажи: "Нам усім — п*здець!" — ось що буде! — рекомендує її чоловік.
— А що, бл*, Шойгу боїться з цим Пригожиним зустрітись? — питає дружина.
— Звичайно, боїться бл*. МЧС-ник *бучий, — обзиває міністра оборони окупант.
Нагадаємо, нещодавно ГУР опублікувало розмову, де окупанти все частіше скаржаться на командування, умови та намагаються втекти з позицій всіма способами. Так, росіяни навіть ламають собі руки та ноги, аби їх відвезли в госпіталь, якомога далі від бойових дій.