Призовники у Пітері почали отримувати електронні повістки через портал "Держпослуги"

Молоді призовники російської армії. Фото: Reuters

Військовозобов'язані громадяни Російської Федерації, які мешкають у Санкт-Петербурзі, почали отримувати електронні повістки через державний інформаційний портал "Держпослуги". Поки що проходять тестування електронні повістки для підготовки до осіннього заклику, але до осені має запрацювати Єдиний реєстр військового обліку для громадян РФ.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Головний військком Санкт-Петербурга Сергій Качковський повідомив, що поки що тестові повістки приходять лише в особистий кабінет користувачів "Держпослуг", але в перспективі розглядається питання оповіщення призовників за допомогою СМС.

Він також зазначив, що новобранців весняного призову не відправлять на зону бойових дій, але не виключив можливості того, що призовники можуть потрапити на прикордонні з Україною території Білгородської, Брянської та Курської областей.

Закон про електронні повістки було ухвалено в Росії 11 квітня. Він передбачає створення у перспективі автоматизованого режиму реєстру військового обліку, а також дублювання традиційних повісток в електронному вигляді. Депутат Держдуми РФ та один з авторів закону про електронні повістки, Андрій Картаполов, заявив, що такі повістки будуть розсилати у весняний заклик у тестовому режимі, щоб зрозуміти, чи доходять вони, чи ні. Він також додав, що ці електронні повістки поки що не матимуть юридичної сили.

Журналісти видання "Коммерсант" повідомили, що російські військкоми почали використовувати міську систему відеоспостереження Москви для відстеження ухилістів — тих призовників, які намагаються уникнути служби в армії. Однак поки що неясно, чи застосовуватимуться ці методи в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що з 1 квітня росіяни не зможуть видаляти свої акаунти з "Держпослуг" після анонсу цифрових повісток. На сайті навіть зникла клавіша видалення власного кабінету.