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Призывники в Питере начали получать электронные повестки через портал "Госуслуги"

20 апреля 2023 15:06
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Призывники в Питере начали получать электронные повестки через портал "Госуслуги"
Молодые призывники российской армии. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Военнообязанные граждане Российской Федерации, которые проживают в Санкт-Петербурге, начали получать электронные повестки через государственный информационный портал "Госуслуги". Пока проходят тестирование электронные повестки для подготовки к осеннему призыву, но к осени должен будет заработать Единый реестр воинского учета для граждан РФ. 

Об этом пишут российские СМИ.

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Главный военком Санкт-Петербурга Сергей Качковский сообщил, что пока тестовые повестки приходят только в личный кабинет пользователей "Госуслуг", но в перспективе рассматривается вопрос оповещения призывников с помощью СМС.

Он также отметил, что новобранцев весеннего призыва не отправят на зону боевых действий, но не исключил возможность того, что призывники могут попасть на приграничные с Украиной территории Белгородской, Брянской и Курской областей.

Закон об электронных повестках был принят в России 11 апреля. Он подразумевает создание в перспективе автоматизированного режима реестра воинского учета, а также дублирование традиционных повесток в электронном виде. Депутат Госдумы РФ и один из авторов закона об электронных повестках, Андрей Картаполов, заявил, что такие повестки будут рассылать в весенний призыв в тестовом режиме, чтобы понять, доходят ли они или нет. Он также добавил, что эти электронные повестки пока не будут иметь юридической силы.

Журналисты издания "Коммерсантъ" сообщили, что российские военкомы стали использовать городскую систему видеонаблюдения Москвы для отслеживания уклонистов — тех призывников, которые стараются избежать службы в армии. Однако пока неясно, будут ли применяться эти методы в Санкт-Петербурге.

Напомним, что с 1 апреля россияне не смогут удалять свои аккаунты из "Госуслуг" после анонса цифровых повесток. На сайте даже пропала кнопка удаления своего кабинета.

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