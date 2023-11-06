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Про що скиглять окупанти — британська розвідка назвала проблеми армії РФ

6 листопада 2023 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Про що скиглять окупанти — британська розвідка назвала проблеми армії РФ
Засмучений російський військовий зі зброєю в руках. Фото: wikimedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Долати Збройним силам України російських окупантів допомагає не лише погода, а і їх Батьківщина. Так, росіяни скаржаться на складні погодні умови, відсутність мотивації та нестабільну логістичну підтримку.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в соцмережі Х.

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У відомстві нагадали, як загарбники, яким вдалося вернутись додому живими, під час військової конференції "Огарковські читання" 1 листопада в Москві нарікали, що на передовій "тижнями були мокрими з голови до ніг".

Зокрема російські військові "похвалилися" тим, як бояться українських бійців, адже один із них "не міг навіть закип'ятити кружку чаю", так боявся обстрілів. Також росіяни нарікали й на своє харчування, оскільки, за їх словами, їсти доводилося продукти в багнюці, що була повсюди. 

За даними британської розвідки, забезпечення прийнятного рівня комфорту в умовах воєнних дій є викликом для будь-якої армії світу. Проте інформація з різних джерел свідчить про недотримання "базових принципів польового адміністрування" в Росії.

"Це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою", — додали в відомстві.

Скриншот повідомлення з акаунта Х Міністерства оборони Великої Британії
Скриншот повідомлення з акаунта Х Міністерства оборони Великої Британії

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну триває мобілізація також і до ворожої армії. Стало відомо, що окупанти продають таких росіян у деякі приватні військові компанії.

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