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О чем скулят оккупанты — британская разведка назвала проблемы армии РФ

6 ноября 2023 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
О чем скулят оккупанты — британская разведка назвала проблемы армии РФ
Расстроенный российский военный с оружием в руках. Фото: wikimedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Преодолевать Вооруженным силам Украины российских оккупантов помогает не только погода, но и их Родина. Так, россияне жалуются на сложные погодные условия, отсутствие мотивации и нестабильную логистическую поддержку.

Об этом сообщает Министерство обороны Великой Британии в соцсети Х.

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В ведомстве напомнили, как захватчики, которым удалось вернуться домой в живых, во время военной конференции "Огарковские чтения" 1 ноября в Москве сетовали, что на передовой "неделями были мокрыми с головы до ног".

В частности, российские военные "похвастались" тем, как боятся украинских бойцов, ведь один из них "не мог даже вскипятить кружку чая", так боялся обстрелов. Также россияне сетовали и на свое питание, поскольку, по их словам, есть приходилось продукты в грязи, которая была повсюду.

По данным британской разведки, обеспечение приемлемого уровня комфорта в условиях военных действий является вызовом для любой армии мира. Однако информация из разных источников свидетельствует о несоблюдении "базовых принципов полевого администрирования" в России.

"Это, вероятно, частично вызвано дефицитом мотивированных младших командиров, а также нестабильной логистической поддержкой", — добавили в ведомстве.

Скриншот сообщения из аккаунта Х Министерства обороны Великой Британии
Скриншот сообщения из аккаунта Х Министерства обороны Великой Британии

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжается мобилизация также и во вражескую армию. Стало известно, что оккупанты продают таких россиян в некоторые частные военные компании.

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