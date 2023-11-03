Про все дізнався зі ЗМІ, — екскомандуючий ССО Хоренко прокоментував своє звільнення

Екскомандуючий ССО України Віктор Хоренко. Фото: ССО

Екскомандуючий Силами спеціальних операцій Віктор Хоренко прокоментував своє звільнення. За його словами, його не було поставлено до відома, і про своє звільнення він дізнався із засобів масової інформації.

Про це він повідомив в коментарі "Українській правді".

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За словами Хоренка про своє звільнення він дізнався виключно із засобів масової інформації. Каже: був неабияк здивований.

"Причини я особисто не знаю. Спілкувався з головнокомандувачем, який також пояснити мені цього не зміг. Він мав робити відповідне подання, але він мені відповів, що такого не робив. Не розумію, що сталося", — сказав Хоренко.

Коментувати питання щодо ймовірних конфліктів з Генштабом ЗСУ, чи Офісом Президента екскомандуючий відмовився. Каже: Валерій Залужний не мав до нього запитань стосовно проведення військових операцій, чи провалів на фронтів. І це, за його словами, породжує нові запитання стосовно звільнення.

"Я досі цього не розумію. По-перше: треба в цьому питанні спілкуватися безпосередньо з людьми, аби пояснити про ситуацію. Адже ми працюємо чимало де на лінії фронту, плануємо ряд операцій, в тому числі — на Авдіївському напрямку. Що ж, я так розумію, що вже знайшлися люди, які будуть виконувати ці завдання краще", — заявив Віктор Хоренко.

На питання про свого наступника, Сергія Лупанчука, ексочільник ССО заявив, що ще не проводив з ним жодної зустрічі. Також Хоренко не прокоментував своє переведення до лав Головного управління розвідки.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Хоренка з осади командувача ССО, замінивши його Сергієм Лупанчуком. Натомість у самому силовому відомстві показали, як знищують російську техніку неподалік від Авдіївки на Донеччині.