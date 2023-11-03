Обо всем узнал из СМИ, — экс-командующий ССО Хоренко прокомментировал свое увольнение
Экс-командующий Силами специальных операций Виктор Хоренко прокомментировал свое увольнение. По его словам, он не был поставлен в известность, и о своем увольнении он узнал из средств массовой информации.
Об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".
Хоренко не поставили в известность
По словам Хоренко, о своем увольнении он узнал исключительно из средств массовой информации. Говорит: был изумлен.
"Причины я лично не знаю. Общался с главнокомандующим, который также объяснить мне этого не смог. Он должен был сделать соответствующее прошение, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло", — сказал Хоренко.
Комментировать вопрос о возможных конфликтах с Генштабом ВСУ или Офисом Президента экс-командующий отказался. Говорит: у Валерия Залужного не было к нему вопросов относительно проведения военных операций или провалов на фронте. И это, по его словам, порождает новые вопросы о его увольнении.
"Я до сих пор этого не понимаю. Во-первых: нужно в этом вопросе общаться непосредственно с людьми, чтобы объяснить ситуацию. Ведь мы работаем много где на линии фронта, планируем ряд операций, в том числе — на Авдеевском направлении. Что ж, я так понимаю, что уже нашлись люди, которые будут выполнять эти задачи лучше", — заявил Виктор Хоренко.
На вопрос о своем преемнике, Сергее Лупанчуке, экс-глава ССО заявил, что еще не проводил с ним никаких встреч. Также Хоренко не прокомментировал свой перевод в ряды Главного управления разведки.
Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Хоренко с должности командующего ССО, заменив его Сергеем Лупанчуком. В то же время в самом силовом ведомстве показали, как уничтожают российскую технику недалеко от Авдеевки Донецкой области.
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