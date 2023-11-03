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Обо всем узнал из СМИ, — экс-командующий ССО Хоренко прокомментировал свое увольнение

3 ноября 2023 21:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Обо всем узнал из СМИ, — экс-командующий ССО Хоренко прокомментировал свое увольнение
Экс-командующий ССО Украины Виктор Хоренко. Фото: ССО
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Экс-командующий Силами специальных операций Виктор Хоренко прокомментировал свое увольнение. По его словам, он не был поставлен в известность, и о своем увольнении он узнал из средств массовой информации.

Об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".

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Хоренко не поставили в известность

По словам Хоренко, о своем увольнении он узнал исключительно из средств массовой информации. Говорит: был изумлен.

"Причины я лично не знаю. Общался с главнокомандующим, который также объяснить мне этого не смог. Он должен был сделать соответствующее прошение, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло", — сказал Хоренко.

Комментировать вопрос о возможных конфликтах с Генштабом ВСУ или Офисом Президента экс-командующий отказался. Говорит: у Валерия Залужного не было к нему вопросов относительно проведения военных операций или провалов на фронте. И это, по его словам, порождает новые вопросы о его увольнении.

"Я до сих пор этого не понимаю. Во-первых: нужно в этом вопросе общаться непосредственно с людьми, чтобы объяснить ситуацию. Ведь мы работаем много где на линии фронта, планируем ряд операций, в том числе — на Авдеевском направлении. Что ж, я так понимаю, что уже нашлись люди, которые будут выполнять эти задачи лучше", — заявил Виктор Хоренко.

На вопрос о своем преемнике, Сергее Лупанчуке, экс-глава ССО заявил, что еще не проводил с ним никаких встреч. Также Хоренко не прокомментировал свой перевод в ряды Главного управления разведки.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Хоренко с должности командующего ССО, заменив его Сергеем Лупанчуком. В то же время в самом силовом ведомстве показали, как уничтожают российскую технику недалеко от Авдеевки Донецкой области.

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