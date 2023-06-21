Проблеми зі здоров'ям у мобілізованого: яким є алгоритм дій

Мобілізація в Україні. Фото: "Вечірній Київ"

За будь-яких проблем зі здоров’ям військовозобов’язаний і мобілізований має повідомити про це свого командира. А далі мусить звернутися за консультацією чи допомогою до лікарів.

Про це повідомило видання "ProГроші".

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Раптове погіршення здоров’я

У випадку, якщо у військовозобов’язаного і мобілізованого раптово погіршився стан здоров’я настільки, що він потребує невідкладної медичної допомоги, він повинен зателефонувати за номером 103 чи звернутися у найближчий медзаклад.

Крім того, військовослужбовець мусить:

повідомити свого безпосереднього командира самостійно чи попросити медиків повідомити найближчий ТЦК про місце його перебування;

після отримання допомоги повернутися до місця служби чи звернутися до найближчого військового закладу охорони здоров’я із обов’язковим інформуванням безпосереднього командира.

Хронічні проблеми

Якщо у військовозобов’язаного загострилися хронічні хвороби, він повинен:

повідомити про проблему і майбутнє звернення до лікарів свого безпосереднього командира;

звернутися за консультацією до медзакладу;

поінформувати командира про результати консультації.

Якщо стан здоров’я дозволяє продовжити службу, мобілізований має повернутися до своєї військової частини.

Якщо ж необхідна термінова медична допомога, то необхідно діяти за відповідним алгоритмом.

Нагадаємо, що в Україні змінилися правила проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). З 1 червня медичні комісії не будуть розташовуватися в РТЦК (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки), а будуть працювати безпосередньо в лікувальних закладах.