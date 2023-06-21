Проблеми зі здоров'ям у мобілізованого: яким є алгоритм дій
За будь-яких проблем зі здоров’ям військовозобов’язаний і мобілізований має повідомити про це свого командира. А далі мусить звернутися за консультацією чи допомогою до лікарів.
Про це повідомило видання "ProГроші".
Раптове погіршення здоров’я
У випадку, якщо у військовозобов’язаного і мобілізованого раптово погіршився стан здоров’я настільки, що він потребує невідкладної медичної допомоги, він повинен зателефонувати за номером 103 чи звернутися у найближчий медзаклад.
Крім того, військовослужбовець мусить:
- повідомити свого безпосереднього командира самостійно чи попросити медиків повідомити найближчий ТЦК про місце його перебування;
- після отримання допомоги повернутися до місця служби чи звернутися до найближчого військового закладу охорони здоров’я із обов’язковим інформуванням безпосереднього командира.
Хронічні проблеми
Якщо у військовозобов’язаного загострилися хронічні хвороби, він повинен:
- повідомити про проблему і майбутнє звернення до лікарів свого безпосереднього командира;
- звернутися за консультацією до медзакладу;
- поінформувати командира про результати консультації.
Якщо стан здоров’я дозволяє продовжити службу, мобілізований має повернутися до своєї військової частини.
Якщо ж необхідна термінова медична допомога, то необхідно діяти за відповідним алгоритмом.
Нагадаємо, що в Україні змінилися правила проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). З 1 червня медичні комісії не будуть розташовуватися в РТЦК (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки), а будуть працювати безпосередньо в лікувальних закладах.