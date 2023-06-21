Проблемы со здоровьем у мобилизированного: каким должен быть алгоритм действий

Мобилизация в Украине. Фото: "Вечірній Київ"

При любых проблемах со здоровьем военнообязанный и мобилизированный должен сообщить об этом своему командиру. А дальше следует обратиться за консультацией или помощью к врачам.

Об этом сообщило издание "ProГроші".

Читайте также:

Внезапное ухудшение здоровья

В случае, если у военнообязанного и мобилизированного внезапно ухудшилось состояние здоровья настолько, что он нуждается в неотложной медицинской помощи, он должен позвонить по телефону 103 или обратиться в ближайшее медучреждение.

Кроме того, военнослужащий должен:

сообщить своему непосредственному командиру самостоятельно или попросить медиков сообщить ближайшему ТЦК о месте его нахождения;

после получения помощи вернуться на место службы или обратиться в ближайшее военное учреждение здравоохранения с обязательным информированием непосредственного командира.

Хронические проблемы

Если у военнообязанного обострились хронические болезни, то он должен:

сообщить о проблеме и будущем обращении к врачам своему непосредственному командиру;

обратиться за консультацией в медучреждение;

проинформировать командира о результатах консультации.

Если состояние здоровья позволяет продолжить службу, мобилизованный должен вернуться в свою воинскую часть.

Если же необходима срочная медицинская помощь, необходимо действовать по соответствующему алгоритму.

Напомним, что в Украине изменились правила прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). С 1 июня медицинские комиссии не будут размещаться в РТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки), а будут работать непосредственно в лечебных учреждениях.