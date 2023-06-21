Проблемы со здоровьем у мобилизированного: каким должен быть алгоритм действий
При любых проблемах со здоровьем военнообязанный и мобилизированный должен сообщить об этом своему командиру. А дальше следует обратиться за консультацией или помощью к врачам.
Об этом сообщило издание "ProГроші".
Внезапное ухудшение здоровья
В случае, если у военнообязанного и мобилизированного внезапно ухудшилось состояние здоровья настолько, что он нуждается в неотложной медицинской помощи, он должен позвонить по телефону 103 или обратиться в ближайшее медучреждение.
Кроме того, военнослужащий должен:
- сообщить своему непосредственному командиру самостоятельно или попросить медиков сообщить ближайшему ТЦК о месте его нахождения;
- после получения помощи вернуться на место службы или обратиться в ближайшее военное учреждение здравоохранения с обязательным информированием непосредственного командира.
Хронические проблемы
Если у военнообязанного обострились хронические болезни, то он должен:
- сообщить о проблеме и будущем обращении к врачам своему непосредственному командиру;
- обратиться за консультацией в медучреждение;
- проинформировать командира о результатах консультации.
Если состояние здоровья позволяет продолжить службу, мобилизованный должен вернуться в свою воинскую часть.
Если же необходима срочная медицинская помощь, необходимо действовать по соответствующему алгоритму.
Напомним, что в Украине изменились правила прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). С 1 июня медицинские комиссии не будут размещаться в РТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки), а будут работать непосредственно в лечебных учреждениях.