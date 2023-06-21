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Проблемы со здоровьем у мобилизированного: каким должен быть алгоритм действий

21 июня 2023 09:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Проблемы со здоровьем у мобилизированного: каким должен быть алгоритм действий
Мобилизация в Украине. Фото: "Вечірній Київ"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

При любых проблемах со здоровьем военнообязанный и мобилизированный должен сообщить об этом своему командиру. А дальше следует обратиться за консультацией или помощью к врачам.

Об этом сообщило издание "ProГроші".

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Внезапное ухудшение здоровья

В случае, если у военнообязанного и мобилизированного внезапно ухудшилось состояние здоровья настолько, что он нуждается в неотложной медицинской помощи, он должен позвонить по телефону 103 или обратиться в ближайшее медучреждение.

Кроме того, военнослужащий должен:

  • сообщить своему непосредственному командиру самостоятельно или попросить медиков сообщить ближайшему ТЦК о месте его нахождения;
  • после получения помощи вернуться на место службы или обратиться в ближайшее военное учреждение здравоохранения с обязательным информированием непосредственного командира.

Хронические проблемы

Если у военнообязанного обострились хронические болезни, то он должен:

  • сообщить о проблеме и будущем обращении к врачам своему непосредственному командиру;
  • обратиться за консультацией в медучреждение;
  • проинформировать командира о результатах консультации.

Если состояние здоровья позволяет продолжить службу, мобилизованный должен вернуться в свою воинскую часть.

Если же необходима срочная медицинская помощь, необходимо действовать по соответствующему алгоритму.

Напомним, что в Украине изменились правила прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). С 1 июня медицинские комиссии не будут размещаться в РТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки), а будут работать непосредственно в лечебных учреждениях.

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