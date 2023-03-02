Путін заявив про теракт у Брянській області

Продовжують грати виставу: путін назвав "терактом" події з "українською ДРГ"
Президент росії володимир путін назвав "терактом" ранкові провокації у Брянській області. У кремлі вже традиційно у всьому звинуватили Україну.
Про це інформують російські ЗМІ.
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Зокрема, кремлівський диктатор володимир путін звинуватив вигаданих "неонацистів" у провокації в Брянській області росії. Окрім того, він назвав ранкові події "терактом", мовляв, так звана "українська ДРГ" відкрила вогонь по цивільним та розстріляла їхню машину, "не зупинилась навіть перед дітьми".
Також путін сказав, що "неонацисти та їх господарі" вчинили справжній злочин.
"Вони навіть не згадають про сьогоднішній злочин, не звернуть уваги, але знову повторю: нічого в них не вийде! Ми їх дожмемо!", — сказав він.
Нагадаємо, володимир путін, побоюючись "українську ДРГ" скасував сьогоднішню робочу поїздку до П'ятигорська.
Раніше на вкиди кремля щодо "української ДРГ" у Брянській області відреагували в Офісі президента та розвідці. Зокрема, там вважають такі дії рф — спланованою операцією проти України.