Кремлевский диктатор

Президент россии владимир путин назвал "терактом" утренние провокации в Брянской области. В кремле уже традиционно во всем обвинили Украину.

Об этом информируют российские СМИ.

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В частности, кремлевский диктатор владимир путин обвинил вымышленных "неонацистов" в провокациях в Брянской области рф. Кроме того, он назвал утренние события "терактом", мол, так называемая "украинская ДРГ" открыла огонь по гражданским и расстреляла их машину, "не остановилась даже перед детьми".

Также путин сказал, что "неонацисты и их хозяева" совершили настоящее преступление.

"Они даже не вспомнят о сегодняшнем преступлении, не обратят внимания, но снова повторю: ничего у них не получится! Мы их дожмем!", — сказал он.

Напомним, владимир путин, опасаясь "украинской ДРГ", отменил сегодняшнюю рабочую поездку в Пятигорск.

Ранее на вбросы кремля в отношении "украинской ДРГ" в Брянской области отреагировали в Офисе президента и разведке. В частности, там считают такие действия россии — спланированной операцией против Украины.