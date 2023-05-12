Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Прогноз погоди" для РФ від Резнікова: циклон рухається з Британії arrow

"Прогноз погоди" для РФ від Резнікова: циклон рухається з Британії

12 травня 2023 03:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Прогноз погоди" для РФ від Резнікова: циклон рухається з Британії
Резніков відреагував на рішення Британії надати Україні далекобійні Storm Shadow. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Велика Британія надасть українським військам ракети великої дальності Storm Shadow. Міністр оборони України Олексій Резніков на цю інформацію відреагував своєрідно та у стилі "Прогнозу погоди".

"Синоптики прогнозують, що циклон рухається з Великобританії в Україну, приносячи з собою шторми (Storms.). Через Shadow of the Storm проб’ється сонячне світло нашої свободи і проллє світло на нашу Перемогу", — написав він у Twitter.

У Росії вкрай негативно відреагували на постачання Великою Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow. У Кремлі вважають, що мають відповісти на таке рішення.

Нагадаємо, Україна отримала ракети, що дістануть до Кримського мосту. Британська крилата ракета Storm Shadow, які отримала Україна, може потрапляти в ціль по заданих координатах до 300 км. Але для того, щоб влучити по Кримському мосту, наприклад, Україна має запустити з 20 Storm Shadow, аби 3-4 із них таки потрапило в ціль. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB