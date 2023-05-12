"Прогноз погоди" для РФ від Резнікова: циклон рухається з Британії

Резніков відреагував на рішення Британії надати Україні далекобійні Storm Shadow. Фото: УНІАН

Велика Британія надасть українським військам ракети великої дальності Storm Shadow. Міністр оборони України Олексій Резніков на цю інформацію відреагував своєрідно та у стилі "Прогнозу погоди".



"Синоптики прогнозують, що циклон рухається з Великобританії в Україну, приносячи з собою шторми (Storms.). Через Shadow of the Storm проб’ється сонячне світло нашої свободи і проллє світло на нашу Перемогу", — написав він у Twitter.

The weather forecast is predicting a cyclone moving from the UK towards Ukraine, bringing with it Storms.

It is through the Shadow of the Storm that the sunshine of our liberty will break through and shed light on our Victory. Читайте також: May 11, 2023

У Росії вкрай негативно відреагували на постачання Великою Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow. У Кремлі вважають, що мають відповісти на таке рішення.

Нагадаємо, Україна отримала ракети, що дістануть до Кримського мосту. Британська крилата ракета Storm Shadow, які отримала Україна, може потрапляти в ціль по заданих координатах до 300 км. Але для того, щоб влучити по Кримському мосту, наприклад, Україна має запустити з 20 Storm Shadow, аби 3-4 із них таки потрапило в ціль.