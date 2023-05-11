Британія поставила Україні далекобійні ракети Storm Shadow: аналіз

Британська крилата ракета Storm Shadow на винищувачі. Фото: Wikimedia commons

Британська крилата ракета Storm Shadow, які отримала Україна, може потрапляти в ціль по заданих координатах до 300 км. Але для того, щоб влучити по Кримському мосту, наприклад, Україна має запустити з 20 Storm Shadow, аби 3-4 із них таки потрапило в ціль. Решта, найімовірніше, буде збита ППО ворога.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав військовий експерт Роман Світан.

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За його словами, Storm Shadow не є аналогом американських далекобійних ракет ATACMS, про які Україна вже давно просить у західних союзників. Адже ATACMS — балістична ракета, яка відстрілюється вгору, а потім падає вниз. Її дуже складно перехопити.

Британська ракета Storm Shadow. Фото: Новини.LIVE

А от Storm Shadow — крилата ракета, каже Світан, яка запускається із літака, розкриває крила, вмикає літаковий двигун і летить як літак наступні 300 км. А далі потрапляє в ціль у залежності від заданих координатів.

Роман Світан. Фото: скрін YouTube

"Для пробиття ППО противника необхідна велика кількість ракет. Наприклад, по Кримському мосту слід випустити 20 штук, щоб 3-4 таки долетіли до цілі. А от по військових об'єктах Криму ударів краще завдавати безпілотниками, а не ракетами", — каже Світан.

Також, за його словами, наразі Україна практично не має власних ракет. У наявності є ракета "Ольха", що летить на 100-110 км по заданих координатах, однак вона використовується для РСЗО. Також є протикаробельні ракети "Нептун", якими ЗСУ потопили крейсер "Москва" у квітні 2022 року.

Британська ракета Storm Shadow. Фото: Crown

"Гіпотетично Україна виготовляла ракету "Грім-2" із проєкту "Сапсан". Це балістична ракета із дальністю до 500 км. Такий собі "Іскандер". Проте ми продали їх Саудівській Аравії разом із документацією. Так, ракету можна повторити, і, можливо, це вже й робиться. Проте і цих ракет у нас дуже мало. Ми практично голі і босі, щось будували в країні, але от із виробництвом ракет у нас не склалося", — підсумував Світан.

Storm Shadow: характеристики ракети

маса — 1 300 кг

довжина — 5,1 м

діаметр — 0,5 м

бойова частина — 450 кг

дальність — 300 км

висота польоту — 30-40 м

Storm Shadow — велика крилата ракета виробництва Британії та Франції. Вона призначена для знищення добре захищених стаціонарних об’єктів. Завдяки стелс-технологіям може обходити засоби радіоелектронної протидії.

Після запуску з літака ракета летить зі швидкістю 1000 км/год, орієнтуючись на місцевості за допомоги GPS. Перед наближенням до цілі ракета набирає висоту і пікірує на об’єкт наведення. Спочатку випускається суббоєприпас, який пробиває отвір в стіні споруди, у нього влітає основний боєприпас і детонує.

Storm Shadow з 2003 року використовується збройними силами Великої Британії, Франції, Італії, Греції та інших країн. Ракети застосовувалися під час бойових дій в Іраку та Лівії.

З радіусом дії до 290 км Storm Shadow стане найдальнобійнішою зброєю, яку Захід поставив Україні. Це дозволить наносити удари по об’єктах на всій окупованій території, включно з Керченським мостом.

