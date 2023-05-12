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"Прогноз погоды" для РФ от Резникова: циклон движется из Британии

12 мая 2023 03:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Прогноз погоды" для РФ от Резникова: циклон движется из Британии
Резников отреагировал на решение Британии предоставить Украине дальнобойные Storm Shadow. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Великобритания предоставит украинским войскам ракеты большой дальности Storm Shadow. На эту информацию своеобразно и в стиле "Прогноза погоды" отреагировал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Синоптики прогнозируют, что циклон движется из Великобритании в Украину, принося с собой штормы (Storms.). Через Shadow of the Storm пробьется солнечный свет нашей свободы и прольет свет на нашу Победу", — написал он в Twitter.

В России крайне негативно отреагировали на поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. В Кремле считают, что должны ответить на такое решение.

Напомним, Украина получит ракеты, которые достанут до Крымского моста. Британская крылатая ракета Storm Shadow может попадать в цель по заданным координатам до 300 км. Но для того, чтобы попасть по Крымскому мосту, например, Украина должна запустить из 20 Storm Shadow, чтобы 3 — 4 из них попали в цель.

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