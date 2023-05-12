"Прогноз погоды" для РФ от Резникова: циклон движется из Британии

Резников отреагировал на решение Британии предоставить Украине дальнобойные Storm Shadow. Фото: УНИАН

Великобритания предоставит украинским войскам ракеты большой дальности Storm Shadow. На эту информацию своеобразно и в стиле "Прогноза погоды" отреагировал министр обороны Украины Алексей Резников.



"Синоптики прогнозируют, что циклон движется из Великобритании в Украину, принося с собой штормы (Storms.). Через Shadow of the Storm пробьется солнечный свет нашей свободы и прольет свет на нашу Победу", — написал он в Twitter.

Погода вперед является предотвращение cyclone moving from the UK towards Ukraine, bringing with it Storms.

Это сквозь слой Storm, що сонце наших liberty буде break через стежку світла на наш Victory. Читайте также: May 11, 2023

В России крайне негативно отреагировали на поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. В Кремле считают, что должны ответить на такое решение.

Напомним, Украина получит ракеты, которые достанут до Крымского моста. Британская крылатая ракета Storm Shadow может попадать в цель по заданным координатам до 300 км. Но для того, чтобы попасть по Крымскому мосту, например, Украина должна запустить из 20 Storm Shadow, чтобы 3 — 4 из них попали в цель.