Прогриміли вибухи в місті. Ілюстративне фото: google.com

Вночі, 14 липня, в Дніпропетровській та Одеській областях прогриміли вибухи. Також в Україні зберігається повітряна тривога в окремих областях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Дніпропетровській та Одеській областях вночі 14 липня

Оновлено 01:58. Пролунали вибухи в Кривому Розі Дніпропетровської області та на Одещині. Зазначається, що працює ППО.

Оновлено 02:02. Повітряна тривога зберігається в значній частині областей.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що ввечері, 13 липня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Наразі "почервоніла" значна частина областей.

Також ми повідомляли, що в деяких областях України вночі, 14 липня, оголошено повітряну тривогу. Є загроза балістичного озброєння.

Додамо, що в Херсоні вночі, 14 липня, пролунали потужні вибухи. Також в низці областей України зберігається повітряна тривога.