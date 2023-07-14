Прогриміли вибухи в Дніпропетровській та Одеській областях: атака "шахедів"
Вночі, 14 липня, в Дніпропетровській та Одеській областях прогриміли вибухи. Також в Україні зберігається повітряна тривога в окремих областях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Дніпропетровській та Одеській областях вночі 14 липня
Оновлено 01:58. Пролунали вибухи в Кривому Розі Дніпропетровської області та на Одещині. Зазначається, що працює ППО.
Оновлено 02:02. Повітряна тривога зберігається в значній частині областей.
Нагадаємо, що ввечері, 13 липня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Наразі "почервоніла" значна частина областей.
Також ми повідомляли, що в деяких областях України вночі, 14 липня, оголошено повітряну тривогу. Є загроза балістичного озброєння.
Додамо, що в Херсоні вночі, 14 липня, пролунали потужні вибухи. Також в низці областей України зберігається повітряна тривога.