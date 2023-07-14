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Пролунали потужні вибухи в Херсоні: ворожа атака

14 липня 2023 01:05
оновлено: 01:17
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Інна Буряк
редактор
Потужні вибухи в Херсоні вночі 14 липня
Пролунав вибух у місті. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Херсоні вночі, 14 липня, пролунали потужні вибухи. Також в низці областей України зберігається повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Херсоні вночі 14 липня

Оновлено 01:06. Прогриміли вибухи в Херсоні.

Оновлено 01:11. Наразі повітряна тривога зберігається в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що ввечері, 13 липня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Наразі "почервоніла" значна частина областей.

Також ми повідомляли, що російські окупанти обстріляли Оріхів, що в Запорізькій області. Вони здійснили мінометний обстріл.

Додамо, що ситуація в зоні відповідальності Оперативного командування "Південь" залишається напруженою. Попри те, що ворог перебуває в обороні вздовж лінії фронту, він не припиняє обстрілів правобережжя і проводить інтенсивну аеророзвідку, включаючи тактичну авіацію. Крім того, сьогодні окупанти обстріляли острів Зміїний

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