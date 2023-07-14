Потужні вибухи в Херсоні вночі 14 липня

Пролунали потужні вибухи в Херсоні: ворожа атака
У Херсоні вночі, 14 липня, пролунали потужні вибухи. Також в низці областей України зберігається повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Херсоні вночі 14 липня
Оновлено 01:06. Прогриміли вибухи в Херсоні.
Оновлено 01:11. Наразі повітряна тривога зберігається в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.
Нагадаємо, що ввечері, 13 липня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Наразі "почервоніла" значна частина областей.
Також ми повідомляли, що російські окупанти обстріляли Оріхів, що в Запорізькій області. Вони здійснили мінометний обстріл.
Додамо, що ситуація в зоні відповідальності Оперативного командування "Південь" залишається напруженою. Попри те, що ворог перебуває в обороні вздовж лінії фронту, він не припиняє обстрілів правобережжя і проводить інтенсивну аеророзвідку, включаючи тактичну авіацію. Крім того, сьогодні окупанти обстріляли острів Зміїний.