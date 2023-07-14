Прогремели взрывы в Днепропетровской и Одесской областях: атака "шахедов"
В ночь на 14 июля в Днепропетровской и Одесской областях прогремели взрывы. Также в Украине сохраняется воздушная тревога в отдельных областях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Днепропетровской и Одесской областях ночью 14 июля
Обновлено 01:58. Раздались взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области и в Одесской области. Отмечается, что работает ПВО.
Обновлено 02:02. Воздушная тревога сохраняется в значимой части областей.
Напомним, что вечером, 13 июля, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Пока "покраснела" значительная часть областей.
Также мы сообщали, что в некоторых областях Украины ночью, 14 июля, объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистического вооружения.
Добавим, что в Херсоне ночью, 14 июля, прогремели мощные взрывы . Также в ряде областей Украины сохраняется воздушная тревога.