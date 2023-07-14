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Прогремели взрывы в Днепропетровской и Одесской областях: атака "шахедов"

14 июля 2023 01:55
обновлено: 02:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Днепропетровской и Одесской областях ночью 14 июля
Прогремели взрывы в городе. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В ночь на 14 июля в Днепропетровской и Одесской областях прогремели взрывы. Также в Украине сохраняется воздушная тревога в отдельных областях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Днепропетровской и Одесской областях ночью 14 июля

Обновлено 01:58. Раздались взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области и в Одесской области. Отмечается, что работает ПВО.

Обновлено 02:02. Воздушная тревога сохраняется в значимой части областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что вечером, 13 июля, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Пока "покраснела" значительная часть областей.

Также мы сообщали, что в некоторых областях Украины ночью, 14 июля, объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистического вооружения.

Добавим, что в Херсоне ночью, 14 июля, прогремели мощные взрывы . Также в ряде областей Украины сохраняется воздушная тревога.

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