Вибухи в Запорізькій області. Ілюстративне фото: google.com

Вночі 2 липня в Запорізькій області лунають вибухи. Також триває повітряна тривога в низці областей України.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Запорізькій області 2 липня

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Оновлено 02:05. Актуальна мапа повітряних тривог в Україні.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:16. У Запоріжжі кілька разів лунали вибухи. Зазначається, що є пуски ракет С-300.

Нагадаємо, що вночі 2 липня в Україні оголошено повітряну тривогу. "Почервоніли" Миколаївська, Херсонська та ряд інших областей.

Також ми писали, що в Україні вночі 2 липня продовжує ширитися повітряна тривога. Значна частина областей "почервоніла". Є загроза атаки безпілотників та крилатих ракет.

Додамо, що в Миколаївській області вночі 2 липня прогриміли вибухи. Також на частині території України зберігається повітряна тривога.