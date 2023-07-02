Прогриміли вибухи в Запорізькій області: обстріл ракетами
Вночі 2 липня в Запорізькій області лунають вибухи. Також триває повітряна тривога в низці областей України.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Запорізькій області 2 липня
Оновлено 02:02. Пролунали вибухи в Запорізькій області. Інформують, що працює ППО.
Оновлено 02:05. Актуальна мапа повітряних тривог в Україні.
Оновлено 02:16. У Запоріжжі кілька разів лунали вибухи. Зазначається, що є пуски ракет С-300.
Нагадаємо, що вночі 2 липня в Україні оголошено повітряну тривогу. "Почервоніли" Миколаївська, Херсонська та ряд інших областей.
Також ми писали, що в Україні вночі 2 липня продовжує ширитися повітряна тривога. Значна частина областей "почервоніла". Є загроза атаки безпілотників та крилатих ракет.
Додамо, що в Миколаївській області вночі 2 липня прогриміли вибухи. Також на частині території України зберігається повітряна тривога.