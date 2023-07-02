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Прогриміли вибухи в Запорізькій області: обстріл ракетами

2 липня 2023 01:59
оновлено: 02:18
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Запорізькій області 2 липня
Вибухи в Запорізькій області. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі 2 липня в Запорізькій області лунають вибухи. Також триває повітряна тривога в низці областей України.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Запорізькій області 2 липня

Оновлено 02:02. Пролунали вибухи в Запорізькій області. Інформують, що працює ППО.

Оновлено 02:05. Актуальна мапа повітряних тривог в Україні.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:16. У Запоріжжі кілька разів лунали вибухи. Зазначається, що є пуски ракет С-300.

Нагадаємо, що вночі 2 липня в Україні оголошено повітряну тривогу. "Почервоніли" Миколаївська, Херсонська та ряд інших областей.

Також ми писали, що в Україні вночі 2 липня продовжує ширитися повітряна тривога. Значна частина областей "почервоніла". Є загроза атаки безпілотників та крилатих ракет.

Додамо, що в Миколаївській області вночі 2 липня прогриміли вибухи. Також на частині території України зберігається повітряна тривога.

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