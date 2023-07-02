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В Миколаївській області вибухи: ворожий обстріл

2 липня 2023 01:25
оновлено: 01:43
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Миколаївській області 2 липня
Вибухи в Миколаївській області. Ілюстративне фото: Facebook
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Миколаївській області вночі 2 липня прогриміли вибухи. Також на частині території України зберігається повітряна тривога.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Вибухи в Миколаївській області 2 липня

Оновлено 01:26. У Миколаївській області пролунали вибухи. Працює ППО.

Оновлено 01:36. Повітряна тривога продовжує ширитися Україною.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вночі 2 липня в Україні оголошено повітряну тривогу. "Почервоніли" Миколаївська, Херсонська та ряд інших областей.

Також ми писали, що в Україні вночі 2 липня продовжує ширитися повітряна тривога. Значна частина областей "почервоніла". Є загроза атаки безпілотників та крилатих ракет.

Додамо, що протягом червня російські окупанти не припиняли обстрілювати територію України. За попередній місяць вони здійснили 193 пуски ракет різної номенклатури та запустили 197 дронів-камікадзе Shahed-136.

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