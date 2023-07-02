У Повітряних силах назвали області, до яких летять "шахеди"
Вночі 2 липня в Україні оголошено повітряну тривогу. "Почервоніли" Миколаївська та Херсонська області.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога вночі 2 липня
Оновлено 00:10. Повітряні сили попередили про загрозу застосування БпЛА у Миколаївській та Херсонській областях.
Оновлено 00:12. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу.
Оновлено 00:18. Актуальна мапа повітряних тривог в Україні.
Оновлено 00:38. Повітряна тривога шириться Україною.
Оновлено 00:41. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях.
Оновлено 01:02. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в Одеській області.
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Нагадаємо, що протягом червня російські окупанти не припиняли обстрілювати територію України. За попередній місяць вони здійснили 193 пуски ракет різної номенклатури та запустили 197 дронів-камікадзе Shahed-136.
Також ми писали, що 1 липня російські окупанти обстріляли прифронтові громади Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранені.