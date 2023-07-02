У Повітряних силах назвали області, до яких летять "шахеди"

"Шахед" у повітрі. Фото: google.com

Вночі 2 липня в Україні оголошено повітряну тривогу. "Почервоніли" Миколаївська та Херсонська області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Джерело: t.me/kpszsu

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Джерело: t.me/ermaka2022

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Джерело: t.me/kpszsu

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Нагадаємо, що протягом червня російські окупанти не припиняли обстрілювати територію України. За попередній місяць вони здійснили 193 пуски ракет різної номенклатури та запустили 197 дронів-камікадзе Shahed-136.

Також ми писали, що 1 липня російські окупанти обстріляли прифронтові громади Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранені.