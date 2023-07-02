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У Повітряних силах назвали області, до яких летять "шахеди"

2 липня 2023 00:07
оновлено: 01:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Повітряних силах назвали області, до яких летять "шахеди"
"Шахед" у повітрі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі 2 липня в Україні оголошено повітряну тривогу. "Почервоніли" Миколаївська та Херсонська області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вночі 2 липня

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Джерело: t.me/kpszsu

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Джерело: t.me/ermaka2022

Оновлено 00:18. Актуальна мапа повітряних тривог в Україні.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:41. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях.

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Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...

Нагадаємо, що протягом червня російські окупанти не припиняли обстрілювати територію України. За попередній місяць вони здійснили 193 пуски ракет різної номенклатури та запустили 197 дронів-камікадзе Shahed-136.

Також ми писали, що 1 липня російські окупанти обстріляли прифронтові громади Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранені.

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