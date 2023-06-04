Прогримів вибух на Кіровоградщині
4 червня 2023 03:31
оновлено: 03:42
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В Україні упродовж тривалого часу зберігається масштабна повітряна тривога. Лунають вибухи в Кіровоградській області
Про це повідомляють моніторингові канали.
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03:28. Вибухи в Кропивницькому.
За попередньою інформацією, працює ППО.
03:38. Ракети помітили над Черкащиною, Кіровоградщиною і Дніпропетровщиною.
03:41. "Ракети постійно змінюють напрямок намагаючись обійти нашу ППО", — інформують моніторингові канали.