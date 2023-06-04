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Прогримів вибух на Кіровоградщині

4 червня 2023 03:31
оновлено: 03:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Прогримів вибух на Кіровоградщині
Термінова новина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні упродовж тривалого часу зберігається масштабна повітряна тривога. Лунають вибухи в Кіровоградській області

Про це повідомляють моніторингові канали.

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За попередньою інформацією, працює ППО.

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