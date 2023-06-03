У Генштабі розповіли про успіхи України на фронті протягом доби

Український військовий кидає гранату. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Українські військові продовжують героїчно протистояти ворогу. Протягом доби вони завдали декілька ударів по районах російських окупантів, а також знищили безпілотники противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Удари по окупантах

За добу авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу російських військ.

До того ж бійці ЗСУ знищили три ворожих розвідувальних безпілотники.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс та три склади боєприпасів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за час війни Збройні сили України ліквідували 209 470 окупантів. При цьому минулої доби, 2 травня, було знищено 560 солдатів російських військ.

Також ми писали, що упродовж минулого дня авіація Сил оборони завдала 15 ударів по російських окупантах та два удари — по ворожих ЗРК. Крім того, ЗСУ знищили 15 крилатих ракет та 17 безпілотників типу "Шахед-136".

Додамо, останнім часом Збройні сили України суттєво збільшили кількість знищених ворожих артилерійських систем. На це позитивним чином вплинула низка факторів.