Прогремел взрыв в Кировоградской области
4 июня 2023 03:31
обновлено: 03:42
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В Украине долгое время сохраняется масштабная воздушная тревога. Раздаются взрывы в Кировоградской области
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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По предварительной информации, работает ПВО.
03:38. Ракеты заметили над Черкасской, Кировоградской областями и Днепропетровщиной.
03:41. "Ракеты постоянно меняют направление, пытаясь обойти нашу ПВО" , - информируют мониторинговые каналы.