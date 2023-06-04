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Прогремел взрыв в Кировоградской области

4 июня 2023 03:31
обновлено: 03:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Прогремел взрыв в Кировоградской области
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4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине долгое время сохраняется масштабная воздушная тревога. Раздаются взрывы в Кировоградской области

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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03:28. Взрывы в Кропивницком.

По предварительной информации, работает ПВО.

03:38. Ракеты заметили над Черкасской, Кировоградской областями и Днепропетровщиной.

03:41. "Ракеты постоянно меняют направление, пытаясь обойти нашу ПВО" , - информируют мониторинговые каналы.

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