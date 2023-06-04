Прогремел взрыв в Кировоградской области

Срочная новость

В Украине долгое время сохраняется масштабная воздушная тревога. Раздаются взрывы в Кировоградской области

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

03:28. Взрывы в Кропивницком.

По предварительной информации, работает ПВО.

03:38. Ракеты заметили над Черкасской, Кировоградской областями и Днепропетровщиной.

03:41. "Ракеты постоянно меняют направление, пытаясь обойти нашу ПВО" , - информируют мониторинговые каналы.