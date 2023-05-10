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Прокудін підбив підсумки триденної комендантської години у Херсоні

10 травня 2023 16:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прокудін підбив підсумки триденної комендантської години у Херсоні
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Олександр Прокудін
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Правоохоронці Херсона затримали двох корегувальників ворожого артилерійського вогню. У ході проведення антитерористичних заходів зареєстровано дев'ять кримінальних проваджень, вилучено незаконну зброю та боєприпаси.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, було виявлено шанувальників так званого "руського міра". З ними було проведено профілактичні заходи. Усього було перевірено понад 20 тисяч громадян, 355 транспортних засобів та 8 плавучих засобів.

"Під час заходів було виявлено 253 порушники комендантського часу. Крім цього, на цвинтарі було виявлено схованку зброї. Було вилучено пістолети, гранати", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 10 травня російські окупанти в черговий раз обстріляли місто Херсон. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено водогін. За словами начальника Херсонської ДВА Романа Мрочка, пошкоджений водогін розташований у центрі міста.

Також ми писали, що в Херсоні знесли ринок під час цілодобової комендантської години, яка тривала з 20:00 5 травня до 06:00 8 травня. Поки що невідомо, з чим пов'язане таке рішення.

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