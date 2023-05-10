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Прокудин подвел итоги трехдневного комендантского часа в Херсоне

10 мая 2023 16:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Прокудин подвел итоги трехдневного комендантского часа в Херсоне
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Александр Прокудин
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Правоохранители Херсона задержали двух корректировщиков вражеского артиллерийского огня. В ходе проведения антитеррористических мероприятий зарегистрировано девять уголовных производств, изъято незаконное оружие и боеприпасы.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По словам Прокудина, были обнаружены поклонники так называемого русского мира. С ними были проведены профилактические мероприятия. Всего было проверено более 20 тысяч граждан, 355 транспортных средств и 8 плавучих средств.

"Во время мероприятий было обнаружено 253 нарушителя комендантского часа. Кроме этого, на кладбище был обнаружен схрон оружия. Были изъяты пистолеты, гранаты", — говорится в сообщении.

Напомним, что 10 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Херсон. В результате вражеской атаки поврежден водопровод. По словам начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, поврежденный водопровод расположен в центре города.

Также мы писали, что в Херсоне снесли рынок во время круглосуточного комендантского часа, который длился с 20:00 5 мая до 06:00 8 мая. Пока неизвестно, с чем связано такое решение.

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