В результате российского обстрела в Херсоне поврежден водопровод

Российские оккупанты рядом с военной техникой. Фото: росСМИ

Сегодня, 10 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Херсон. В результате вражеской атаки поврежден водопровод.

Об этом рассказал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Читайте также:

Обстрел Херсона

По словам начальника Херсонской ГВА, поврежденный водопровод расположен в центре города.

"Возможно, некоторое время в центральной части Херсона будут перебои с водоснабжением", — рассказал Мрочко.

Он добавил, что сейчас ведутся работы по устранению последствий обстрелов.

Напомним, в результате обстрела города Волчанск в Харьковской области есть погибшие. Под завалами еще может находиться одна женщина.

Также мы писали, что 8 мая телеком-провайдеры попали под российские обстрелы в Херсонской области. Специалисты не растерялись и даже спасли раненую женщину.

Добавим, что противовоздушная оборона сбила 23 из 25 крылатых ракет, которыми россияне обстреляли Украину в ночь с 8 на 9 мая. Обстрел украинской территории происходил как с кораблей на Черном море, так и с самолетов в районе Каспия.