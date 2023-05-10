В результате российского обстрела в Херсоне поврежден водопровод
Сегодня, 10 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Херсон. В результате вражеской атаки поврежден водопровод.
Об этом рассказал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Обстрел Херсона
По словам начальника Херсонской ГВА, поврежденный водопровод расположен в центре города.
"Возможно, некоторое время в центральной части Херсона будут перебои с водоснабжением", — рассказал Мрочко.
Он добавил, что сейчас ведутся работы по устранению последствий обстрелов.
Напомним, в результате обстрела города Волчанск в Харьковской области есть погибшие. Под завалами еще может находиться одна женщина.
Также мы писали, что 8 мая телеком-провайдеры попали под российские обстрелы в Херсонской области. Специалисты не растерялись и даже спасли раненую женщину.
Добавим, что противовоздушная оборона сбила 23 из 25 крылатых ракет, которыми россияне обстреляли Украину в ночь с 8 на 9 мая. Обстрел украинской территории происходил как с кораблей на Черном море, так и с самолетов в районе Каспия.