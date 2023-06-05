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Прокуратура ідентифікувала ще п'ятьох військових РФ, які ґвалтували жінку на Київщині

5 червня 2023 13:34
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Прокуратура ідентифікувала ще п'ятьох військових РФ, які ґвалтували жінку на Київщині
Наслідки перебування окупантів на Київщині (Буча). Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні правоохоронці ідентифікували ще п’ятьох російських військових, які погрожували зброєю і ґвалтували беззахисну жінку на Київщині. Їм повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Що відомо

Правоохоронці розповіли, що підозрювані —  військовослужбовці 37-ої окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної Зірки бригади (37 ОМСБр, в/ч 69647) ЗС РФ, віком від 29 до 39 років. 

За даними слідства, на початку березня 2022 року підозрювані разом з іншими військовими РФ окупували населений пункт на Київщині. Вони залякували цивільне населення, постійно оглядали приміщення, шукали чоловіків та учасників АТО.  

"Серед осель, до яких вривалися російські військові, був приватний будинок, де проживали дві жінки та дитина. Враховуючи їхню вразливість і відсутність чоловіків, підозрювані приходили систематично і вели одну з жінок до гаражного приміщення, де чинили сексуальне насильство, погрожуючи зброєю", — йдеться у повідомленні. 

В Офісі Генпрокурора також додали, що підозрювані завжди пересувались групою і постійно демонстрували, що мають зброю. Поки один з них ґвалтував жінку, інші залишались на вулиці з метою подолання можливого опору з боку її родичів та сусідів. 

скріншот

Нагадаємо, щоденно правоохоронці розповідають про сотні воєнних злочинів окупантів на території України. Так, в Україні судитимуть окупанта, який неодноразово зґвалтував жінку на Херсонщині. 

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