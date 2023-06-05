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Прокуратура идентифицировала еще пятерых военных РФ, которые насиловали женщину в Киевской области

5 июня 2023 13:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Прокуратура идентифицировала еще пятерых военных РФ, которые насиловали женщину в Киевской области
Последствия пребывания окупантов в Киевской области (Буча). Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине правоохранители идентифицировали еще пятерых российских военных, которые угрожали оружием и насиловали беззащитную женщину в Киевской области. Им доложено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Что известно

Правоохранители рассказали, что подозреваемые — военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной Звезды бригады (37 ОМСБр, в/ч 69647) ВС РФ в возрасте от 29 до 39 лет.

По данным следствия, в начале марта 2022 подозреваемые вместе с другими военными РФ оккупировали населенный пункт в Киевской области. Они запугивали гражданское население, постоянно осматривали помещение, искали мужчин и участников АТО.

"Среди жилищ, в которые врывались российские военные, был частный дом, где проживали две женщины и ребенок. Учитывая их уязвимость и отсутствие мужчин, подозреваемые приходили систематически и вели одну из женщин в гаражное помещение, где совершали сексуальное насилие, угрожая оружием", — говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора также добавили, что подозреваемые всегда передвигались по группе и постоянно демонстрировали, что имеют оружие. Пока один из них насиловал женщину, другие оставались на улице, чтобы преодолеть возможное сопротивление со стороны ее родственников и соседей.

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Напомним, ежедневно правоохранители рассказывают о сотнях военных преступлений оккупантов на территории Украины. Так, в Украине будут судить оккупанта, неоднократно изнасиловавшего женщину в Херсонской области.

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