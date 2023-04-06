В Україні судитимуть окупанта, який неодноразово зґвалтував жінку на Херсонщині

Російські окупаційні війська в Херсонській області

Прокуратура передала до суду справу російського окупанта, якого звинуватили у порушенні законів та звичаїв війни. Слідство встановило, що він незаконно поселився у оселю громадянки України, а власницю будинку потім неодноразово ґвалтував.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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Суд над окупантом

У Херсонській області була скерована до суду кримінальна справа військовослужбовця російської федерації за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Навесні минулого року цей загарбник брав участь у окупації частини Херсонської області, зокрема, Бериславського району.

Деталі його злочинів

Слідство встановило, що окупант заселився у будинок однієї з місцевих жительок.

Погрожуючи розправою їй та її малолітньому сину, російський військовий неодноразово ґвалтував її.

"Внаслідок сексуального насилля над матір’ю дитина отримала вторинну психологічну травму", — наголосили слідчі.

Нагадаємо, кілька днів тому було оголошено, що за жорстоке поводження з цивільним населенням на Чернігівщині судитимуть 15 військовослужбовців росії. За даними слідства, вони утримували сотні людей у підвалі школи у селі Ягідне.

Фото з російських ЗМІ