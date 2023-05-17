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Прокуратура повідомила підозру "главі верховного суду ЛНР"

17 травня 2023 11:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прокуратура повідомила підозру "главі верховного суду ЛНР"
"Голова верховного суду ЛНР". Фото: Луганська обласна прокуратура
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прокурори Офісу Генерального прокурора та Луганської обласної прокуратури повідомили підозру "голові верховного суду ЛНР". Навесні 2014 року ця жінка, яка виконувала обов'язки судді та очолювала один з окружних адміністративних судів, прийняла присягу.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Матеріали слідства

У матеріалах слідства йдеться, що жінка стала членом "робочої групи із розробки законів "народної ради ЛНР". Вона створила та представила на обговорення проєкти "кодексів" та інші "законодавчі акти", які сприяли створенню ілюзорної правової системи у самопроголошеній республіці. У 2018 році її було призначено на посаду "глави верховного суду ЛНР".

Протягом усіх цих років вона бере активну участь в організації роботи судової системи окупованої адміністрації країни-загарбника. Її прямі обов'язки включають розгляд справ, що сприяє формуванню та функціонуванню судової влади тимчасово.

Крім того, глава верховного суду ЛНР регулярно виступає з інтерв'ю на пропагандистському телеканалі самопроголошеної республіки. Вона обговорює роботу місцевих судів та публічно підтримує окупаційну владу Росії.

Нагадаємо, що завдяки Службі безпеки України вісім років за ґратами проведе бойовик так званої ЛНР. Він ховався на Київщині й називав себе переселенцем.

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