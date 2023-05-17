Прокуратура сообщила подозрение "главе верховного суда ЛНР"

"Глава верховного суда ЛНР". Фото: Луганская областная прокуратура

Прокуроры Офиса Генерального прокурора и Луганской областной прокуратуры сообщили подозрение "главе верховного суда ЛНР". Весной 2014 года эта женщина, исполнявшая обязанности судьи и возглавлявшая один из окружных административных судов, приняла присягу.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Материалы следствия

В материалах следствия говорится, что женщина стала членом "рабочей группы по разработке законов "народного совета ЛНР". Она создала и представила на обсуждение проекты "кодексов" и другие "законодательные акты", которые способствовали созданию иллюзорной правовой системы в самопровозглашенной республике. В 2018 году она была назначена на пост "главы верховного суда ЛНР".

На протяжении всех этих лет, она активно участвует в организации работы судебной системы оккупированной администрации страны-захватчика. Ее прямые обязанности включают рассмотрение дел, что способствует формированию и функционированию судебной власти на временно.

Кроме того, "глава верховного суда ЛНР" регулярно выступает с интервью на пропагандистском телеканале самопровозглашенной республики. Она обсуждает работу местных судов и публично поддерживает оккупационную власть России.

Напомним, что благодаря Службе безопасности Украины восемь лет за решеткой проведет боевик так называемой "ЛНР". Он прятался в Киевской области и называл себя переселенцем.