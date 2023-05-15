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В Луганске в результате взрыва пострадал "глава" МВД "ЛНР" Игорь Корнет

15 мая 2023 16:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Луганске в результате взрыва пострадал "глава" МВД "ЛНР" Игорь Корнет
Коллаборант Игорь Корнет. Фото: t.me/riamelitopol
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате взрывов во временно оккупированном Луганске 15 мая был ранен так называемый "министр внутренних дел ЛНР" и предатель Украины Игорь Корнет. Однако в России запутались в своих показаниях о состоянии коллаборанта.

Об этом стало известно из российских пропагандистских Telegram-каналов.

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Сначала российские СМИ сообщили, что Игорь Корнет был ранен и госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации.

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Заявления россиян о состоянии Корнета. Фото: скриншот

Однако вскоре российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Игорь Корнет жив и его состояние стабильное.

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Заявления Соловьева о состоянии Корнета. Фото: скриншот

Отметим, что НАЗК внесло Игоря Корнета в санкционный список. В ведомстве отметили, что предатель Корнет принимает участие в дестабилизирующих Украину действиях, подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, участвуя в незаконном сепаратистском "Правительстве Луганской Народной Республики" на территории Украины.

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Игорь Корнет в санкционном списке НАПК. Фото: скрнишот

Напомним, 15 мая в центре оккупированного Луганска прогремели взрывы. Очевидцы сообщали о взрывах на улице Демехина, перекрытой дороге и многих "скорых".

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