Прокуратура встановила особу окупанта, який улітку розстріляв цивільну автівку під Ізюмом

Росіянин, який розстріляв цивільну автівку під Ізюмом

Українські правоохоронці з’ясували особу російського окупанта, який намагався убити цивільну пару улітку 2022 року. Це сталося в Ізюмському районі Харківської області.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Розстріл цивільних під Ізюмом

Прокуратура встановила деталі справи, відкритої за фактом розстрілу цивільного легковика біля села Велика Комишуваха Ізюмського району Харківської області. Це сталося у червні 2022 року.

Тоді росіяни розстріляли автівку, в якій було подружжя. Жінка за допомогою українського дрона-розвідника змогла втекти з-під обстрілу і вийшла до місця дислокації українських військовослужбовців.

Пораненого ж чоловіка окупанти визнали за убитого і кинули на місці злочину. Він пролежав 30 годин у траншеї на узбіччі дороги, після чого самотужки дійшов до бази ЗСУ.

Злочинця ідентифікували

Після численних експертиз та інших слідчих дій українська прокуратура встановила особу окупанта, прямо причетного до розстрілу цивільних.

Ним виявився житель Москви, командир мотострілецького підрозділу ЗС рф.

Загарбник, керуючи БМП, розстріляв автомобіль з великокаліберного кулемету.

Особу злочинця встановили завдяки радіоперехопленню його розмови із ріднею. Російський військовий невдовзі після злочину подзвонив до росії дружині і заявив, сміючись: "Я сьогодні людину убив".

Нагадаємо, раніше правоохоронці встановили особу окупанта, який катував і грабував людей на Київщині.

Фото: Харківська обласна прокуратура