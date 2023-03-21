Прокуратура установила личность оккупанта, который летом расстрелял легковой автомобиль под Изюмом

Россиянин, расстрелявший гражданский автомобиль под Изюмом

Украинские правоохранители выяснили личность российского оккупанта, пытавшегося убить гражданскую пару летом 2022 года. Это случилось в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Расстрел гражданских под Изюмом

Прокуратура установила детали дела, открытого по факту расстрела гражданской легковушки возле села Большая Камышеваха Изюмского района Харьковской области. Это произошло в июне 2022 года.

Тогда россияне расстреляли автомобиль, в котором были супруги. Женщина с помощью украинского дрона-разведчика смогла скрыться из-под обстрела и вышла к месту дислокации украинских военнослужащих.

Раненого же мужчину оккупанты признали убитым и бросили на месте преступления. Он пролежал 30 часов в траншее на обочине дороги, после чего самостоятельно дошел до базы ВСУ.

Преступника идентифицировали

После многочисленных экспертиз и других следственных действий украинская прокуратура установила личность оккупанта, прямо причастного к расстрелу гражданских.

Им оказался житель Москвы, командир мотострелкового подразделения ВС РФ.

Захватчик, управляя БМП, расстрелял автомобиль из крупнокалиберного пулемета.

Личность преступника установили благодаря радиоперехвату его разговора с родней. Российский военный вскоре после преступления позвонил в россию жене и заявил, смеясь: "Я сегодня человека убил".

Напомним, ранее правоохранители установили личность оккупанта, который пытал и грабил людей в Киевской области.

Фото: Харьковская областная прокуратура