Прокуратура установила личность оккупанта, который летом расстрелял легковой автомобиль под Изюмом
Украинские правоохранители выяснили личность российского оккупанта, пытавшегося убить гражданскую пару летом 2022 года. Это случилось в Изюмском районе Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Расстрел гражданских под Изюмом
Прокуратура установила детали дела, открытого по факту расстрела гражданской легковушки возле села Большая Камышеваха Изюмского района Харьковской области. Это произошло в июне 2022 года.
Тогда россияне расстреляли автомобиль, в котором были супруги. Женщина с помощью украинского дрона-разведчика смогла скрыться из-под обстрела и вышла к месту дислокации украинских военнослужащих.
Раненого же мужчину оккупанты признали убитым и бросили на месте преступления. Он пролежал 30 часов в траншее на обочине дороги, после чего самостоятельно дошел до базы ВСУ.
Преступника идентифицировали
После многочисленных экспертиз и других следственных действий украинская прокуратура установила личность оккупанта, прямо причастного к расстрелу гражданских.
Им оказался житель Москвы, командир мотострелкового подразделения ВС РФ.
Захватчик, управляя БМП, расстрелял автомобиль из крупнокалиберного пулемета.
Личность преступника установили благодаря радиоперехвату его разговора с родней. Российский военный вскоре после преступления позвонил в россию жене и заявил, смеясь: "Я сегодня человека убил".
Напомним, ранее правоохранители установили личность оккупанта, который пытал и грабил людей в Киевской области.
Фото: Харьковская областная прокуратура